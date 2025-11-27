Лукашенко сделал скандальное заявление в Кыргызстане 9 27.11.2025, 14:18

Диктатор прячет беглого преступника.

Минск не отдаст Кыргызстану сбежавшего в 2010 году экс-президента Курманбека Бакиева. Об этом Александр Лукашенко заявил в Бишкеке, передает БелТА.

Он также рассказал о жизни Бакиева в Беларуси:

— Бакиев тоже хорошо живет. Нормально. Мы его к вам не отпустим уже. Я ему сказал: «Никаких поездок, хватит! Живи в Беларуси». Нормально живет. Я иногда бываю у него в гостях, когда приглашает. Так что мы его вам не отдадим.

Однако экс-лидер Кыргызстана «очень страдает и скучает» по своей стране, признал Лукашенко:

— Все мне говорит: вот хотел бы хоть на могилу приехать к отцу. Ну, это безобразие, что кыргызы не могут позволить своему президенту приехать на могилу отца. Думаю, мы решим этот вопрос с нынешним руководством, — пообещал диктатор.

Напомним, после апрельских протестов 2010 года Курманбек Бакиев бежал из Кыргызстана и по приглашению Лукашенко обосновался в Беларуси. Кыргызстан объявил его в розыск.

