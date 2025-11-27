Белоруска в шоке от дома в «Минск Мире» 27.11.2025, 14:47

Она переплатила за лишний «квадрат», а с парковкой совсем ничего непонятно.

Собственница жилья в «Минск Мире» по ул. Леонида Левина оказалась недовольна своим домом. По ее словам, она переплатила за лишний «квадрат», а с парковкой совсем ничего непонятно.

Со своими проблемами минчанка поделилась с главой администрации Октябрьского района Эдуардом Томильчиком, сообщает Telegram-канал администрации района.

По словам женщины, жильцы еще при строительстве дома выражали желание заградить плоскостную стоянку возле дома шлагбаумом. Однако менеджер пояснил, что это невозможно, потому что делать стоянку платной не планируется.

Но после ввода дома в эксплуатацию жильцы узнали, что в проект внесены изменения: появились шлагбаумы, парковка превратилась в платную.

Но и это не все. Женщина утверждает, что фактическая квадратура ее квартиры оказалась примерно на 5% меньше, чем изначально заявлялось в документах.

Переплатить пришлось около €2 тыс., то есть примерно за 1 м². А эти деньги можно было вложить в парковочное место.

Наличие парковочного места — принципиальный момент, подчеркнула женщина. Если бы знала, что так будет, выбрала бы другой ЖК. В этой ситуации заявительница видит нарушение.

Глава района попытался выяснить, почему женщина не получила возврата средств за лишний «квадрат», но она не смогла ответить.

Он разъяснил, что в «Минск Мире», как правило, парковочные места не закрепляются за квартирами по договору. Поэтому застройщик не обязан согласовывать изменение проекта стоянки с жильцами.

«Однако для присутствующих на приеме было очевидно, что такой поворот событий, какой описала гражданка, оставляет неприятное послевкусие», — говорится в сообщении.

В итоге было принято решение отправить официальный запрос застройщику для разъяснения всех нюансов, учитывая уже устоявшуюся политику в отношении парковочных мест в ЖК «Минск Мир».

