У ЕС еще остается такая возможность.

Европейский союз рискует потерять возможность использовать замороженные активы Центрального банка России (ЦБР) для финансирования Украины из-за длительных задержек в принятии решений. В ноябре ЕС откладывал решение о выделении не менее €140 млрд из этих средств, в то время как США и Россия вели переговоры о «мире» для Украины, который предусматривал лишь $100 млрд замороженных активов для Киева, половина прибыли от которых шла бы США, а остальное возвращалось бы России, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Такой план ставил под угрозу финансовую поддержку Украины и подрыв текущих механизмов кредитования. Европейские дипломаты пытались исключить эти положения из переговоров, но промедление ЕС создало риск потери контроля над активами.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что комиссия ускоряет создание правовой базы для использования замороженных активов ЦБР для предоставления €140 млрд в виде кредитов Украине. Великобритания и, возможно, Япония также могут внести средства.

Основная масса активов ЕС хранится в Euroclear в Бельгии — около €190 млрд. Бельгия на протяжении лет препятствовала их использованию, ссылаясь на возможные юридические риски и угрозу стабильности евро. При этом страна получила около €4 млрд дохода от замороженных активов за 2022–2023 годы, что покрывает ее помощь Украине.

Эксперты предупреждают, что дальнейшие задержки могут обернуться поражением Украины в войне, что приведет к необходимости дополнительных трат на оборону Европы — до €1 трлн в год. Это ударит по бюджетам, росту, займам и укреплению евро.

ЕС должен извлечь урок: промедление в критические моменты способно стоить слишком дорого, а замороженные российские активы могут стать ключевым инструментом для поддержки Украины и предотвращения стратегического кризиса в Европе.

