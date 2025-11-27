В Москве начали отключать интернет 5 27.11.2025, 15:06

1,962

Вслед за российскими регионами.

Вслед за российскими регионами, где несколько месяцев тестируются отключения интернета с переходом на «белые списки» разрешенных властями сайтов, массовые проблемы с доступом в сеть начали испытывать жители Москвы.

Как сообщает «Москва сегодня», в четверг у москвичей стал пропадать как мобильный, так проводной интернет по Wifi.

По данным «Сбой.рф», Москва вышла в топ по количеству жалоб на неработающий интернет у всех мобильных операторов. От москвичей и жителей области поступило 40% жалоб на «Билайн», 26% — на «Мегафон» и 35% — на МТС.

«Интернет проводной не работает. Постоянно включается и выключается», — жалуется один из пользователей. «Снова замедление, ничего не прогружается», — пишет другой.

В Московской области, по словам жителей, не грузятся видео, работают только мессенджеры, отключился Google и банковские приложения. «Пингуя даже mail.ru из белого списка идет потеря 20 пакетов из 100. Сайты грузятся по 15-20 секунд, часть контента не прогружается, просто дропается соединение», — пишет один из пользователей.

Накануне режим работы интернета по «белым спискам» де-факто вводили в Белгородской и Ростовской областях. Местным жителям оставили лишь доступ к сервисом «ВКонтакте», мессенджеру Max, а также также частично «Яндексу». Полностью заблокирован был доступ к Google.

В общей сложности, по подсчетам проекта «На связи», на 26 ноября отключения мобильного интернета затронули 56 российских регионов. В 46 субъектах вместе с шатдаунами применяются «белые списки».

Об их введении Минцифры РФ объявило в начале сентября. К разрешенным отнесли сервисы Госуслуг, «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер Max, сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, сервис Avito, Дзен, видеохостинг Rutube, официальный сайт платёжной системы «Мир», сайты правительства и администрации президента РФ.

В ноябре «белые списки» были расширены. Добавились сайты государственных органов (Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, правительств регионов), сайты «Почты России», Альфа-Банка, госсистемы цифровой маркировки товаров «Честный знак».

Из СМИ в «белый список» включены «Комсомольская правда», РБК, «Газета.ру», «Лента.ру». Еще в него вошли Rambler, сайт РЖД и туристический портал «Туту.ру», навигатор 2ГИС, такси «Максим», а также сайт с прогнозом погоды Gismeteo, сообщала пресс-служба Минцифры.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com