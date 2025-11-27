закрыть
27 ноября 2025, четверг, 15:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Москве начали отключать интернет

5
  • 27.11.2025, 15:06
  • 1,962
В Москве начали отключать интернет

Вслед за российскими регионами.

Вслед за российскими регионами, где несколько месяцев тестируются отключения интернета с переходом на «белые списки» разрешенных властями сайтов, массовые проблемы с доступом в сеть начали испытывать жители Москвы.

Как сообщает «Москва сегодня», в четверг у москвичей стал пропадать как мобильный, так проводной интернет по Wifi.

По данным «Сбой.рф», Москва вышла в топ по количеству жалоб на неработающий интернет у всех мобильных операторов. От москвичей и жителей области поступило 40% жалоб на «Билайн», 26% — на «Мегафон» и 35% — на МТС.

«Интернет проводной не работает. Постоянно включается и выключается», — жалуется один из пользователей. «Снова замедление, ничего не прогружается», — пишет другой.

В Московской области, по словам жителей, не грузятся видео, работают только мессенджеры, отключился Google и банковские приложения. «Пингуя даже mail.ru из белого списка идет потеря 20 пакетов из 100. Сайты грузятся по 15-20 секунд, часть контента не прогружается, просто дропается соединение», — пишет один из пользователей.

Накануне режим работы интернета по «белым спискам» де-факто вводили в Белгородской и Ростовской областях. Местным жителям оставили лишь доступ к сервисом «ВКонтакте», мессенджеру Max, а также также частично «Яндексу». Полностью заблокирован был доступ к Google.

В общей сложности, по подсчетам проекта «На связи», на 26 ноября отключения мобильного интернета затронули 56 российских регионов. В 46 субъектах вместе с шатдаунами применяются «белые списки».

Об их введении Минцифры РФ объявило в начале сентября. К разрешенным отнесли сервисы Госуслуг, «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер Max, сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, сервис Avito, Дзен, видеохостинг Rutube, официальный сайт платёжной системы «Мир», сайты правительства и администрации президента РФ.

В ноябре «белые списки» были расширены. Добавились сайты государственных органов (Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, правительств регионов), сайты «Почты России», Альфа-Банка, госсистемы цифровой маркировки товаров «Честный знак».

Из СМИ в «белый список» включены «Комсомольская правда», РБК, «Газета.ру», «Лента.ру». Еще в него вошли Rambler, сайт РЖД и туристический портал «Туту.ру», навигатор 2ГИС, такси «Максим», а также сайт с прогнозом погоды Gismeteo, сообщала пресс-служба Минцифры.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Разговоры посторонних о главном
Разговоры посторонних о главном Владимир Халип
Российская партия войны слила своих оппонентов
Российская партия войны слила своих оппонентов Денис Казанский
Кто прослушивает Путина?
Кто прослушивает Путина? Иван Яковина
Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип