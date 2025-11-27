закрыть
27 ноября 2025, четверг, 15:33
В России вынесли приговор политологу Суздальцеву

  • 27.11.2025, 15:10
  • 2,004
В России вынесли приговор политологу Суздальцеву
Андрей Суздальцев

Его обвинили в клевете на Лукашенко.

В Лефортовском суде Москвы рассматривалось дело российского политолога Андрея Суздальцева, которого обвиняют в клевете на Александра Лукашенко (ст. 128.1 ч.2 и ч.5 УК РФ). Наказание по этой статье предусматривает до 5 лет лишения свободы, сообщает телеграм-канал «Слово защите».

Причиной для уголовного дела послужили его высказывания в телеграм-канале о том, что Лукашенко «восторгался Гитлером» и «говоря о немецко-фашистском геноциде, на самом деле прикрывает свой террор и, по сути, ничем не отличается от фашистов 1940‑х годов».

По итогу суд назначил Суздальцеву 400 часов обязательных работ.

Политолог Суздальцев — острый критик режима Лукашенко, но с имперских позиций.

