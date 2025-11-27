В России вынесли приговор политологу Суздальцеву

В России вынесли приговор политологу Суздальцеву2
Его обвинили в клевете на Лукашенко.
В Лефортовском суде Москвы рассматривалось дело российского политолога Андрея Суздальцева, которого обвиняют в клевете на Александра Лукашенко (ст. 128.1 ч.2 и ч.5 УК РФ). Наказание по этой статье предусматривает до 5 лет лишения свободы, сообщает телеграм-канал «Слово защите».
Причиной для уголовного дела послужили его высказывания в телеграм-канале о том, что Лукашенко «восторгался Гитлером» и «говоря о немецко-фашистском геноциде, на самом деле прикрывает свой террор и, по сути, ничем не отличается от фашистов 1940‑х годов».
По итогу суд назначил Суздальцеву 400 часов обязательных работ.
Политолог Суздальцев — острый критик режима Лукашенко, но с имперских позиций.