В России вынесли приговор политологу Суздальцеву 2 27.11.2025, 15:10

2,004

Андрей Суздальцев

Его обвинили в клевете на Лукашенко.

В Лефортовском суде Москвы рассматривалось дело российского политолога Андрея Суздальцева, которого обвиняют в клевете на Александра Лукашенко (ст. 128.1 ч.2 и ч.5 УК РФ). Наказание по этой статье предусматривает до 5 лет лишения свободы, сообщает телеграм-канал «Слово защите».

Причиной для уголовного дела послужили его высказывания в телеграм-канале о том, что Лукашенко «восторгался Гитлером» и «говоря о немецко-фашистском геноциде, на самом деле прикрывает свой террор и, по сути, ничем не отличается от фашистов 1940‑х годов».

По итогу суд назначил Суздальцеву 400 часов обязательных работ.

Политолог Суздальцев — острый критик режима Лукашенко, но с имперских позиций.

