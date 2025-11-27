Лукашенко обиделся на Зеленского

Лукашенко обиделся на Зеленского2
- 27.11.2025, 15:25
Президент Украины отказывается проводить переговоры в Минске.
Лукашенко рассказал о своих обидах на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он рассказал специальному корреспонденту «Коммерсанта» Андрею Колесникову на саммите ОДКБ в Бишкеке.
— Какой я буду посредник?.. Мы же агрессоры, я и Владимир Владимирович [Путин]… Вы же слышите, все согласны вести переговоры в Беларуси, сотрудничать с Беларусью, кроме Володи Зеленского! Я в чем ему насолил так? — задался вопросом Лукашенко.
Отметим, Зеленский несколько раз заявил, что переговоры по окончанию войны не будут проходить в Минске.