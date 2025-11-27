закрыть
27 ноября 2025, четверг
Лукашенко обиделся на Зеленского

2
  • 27.11.2025, 15:25
Лукашенко обиделся на Зеленского

Президент Украины отказывается проводить переговоры в Минске.

Лукашенко рассказал о своих обидах на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он рассказал специальному корреспонденту «Коммерсанта» Андрею Колесникову на саммите ОДКБ в Бишкеке.

— Какой я буду посредник?.. Мы же агрессоры, я и Владимир Владимирович [Путин]… Вы же слышите, все согласны вести переговоры в Беларуси, сотрудничать с Беларусью, кроме Володи Зеленского! Я в чем ему насолил так? — задался вопросом Лукашенко.

Отметим, Зеленский несколько раз заявил, что переговоры по окончанию войны не будут проходить в Минске.

