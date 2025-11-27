закрыть
27 ноября 2025, четверг, 16:00
Польша и страны Балтии готовы обсуждать закрытие границы с Беларусью

2
  • 27.11.2025, 15:39
  • 1,258
Польша и страны Балтии готовы обсуждать закрытие границы с Беларусью
Инга Ругинене
Фото: Reuters

Об этом заявила премьер Литвы.

В то время как Литве все еще угрожают запущенные из Беларуси метеозонды, Латвия и Польша готовы при необходимости обсудить скоординированное закрытие своих границ с Беларусью, заявила, по информации Delfi, премьер-министр Литвы Инга Ругинене 27 ноября.

«Как премьер Польши, так и премьер Латвии заверили меня, что в случае, если потребуется совместное решение, они готовы сесть за стол переговоров и обсудить это. Однако пока мы не достигли этой точки. Когда это произойдет, я соберу премьер-министров, и мы будем координировать свои действия», — сказала она в эфире Литовского общественного телевидения.

Отметим, несмотря на то, что Вильнюс открыл границу с Беларусью, на литовскую территорию продолжаются атаки метеозондов.

