Польша и страны Балтии готовы обсуждать закрытие границы с Беларусью

Польша и страны Балтии готовы обсуждать закрытие границы с Беларусью2
- 27.11.2025, 15:39
Об этом заявила премьер Литвы.
В то время как Литве все еще угрожают запущенные из Беларуси метеозонды, Латвия и Польша готовы при необходимости обсудить скоординированное закрытие своих границ с Беларусью, заявила, по информации Delfi, премьер-министр Литвы Инга Ругинене 27 ноября.
«Как премьер Польши, так и премьер Латвии заверили меня, что в случае, если потребуется совместное решение, они готовы сесть за стол переговоров и обсудить это. Однако пока мы не достигли этой точки. Когда это произойдет, я соберу премьер-министров, и мы будем координировать свои действия», — сказала она в эфире Литовского общественного телевидения.
Отметим, несмотря на то, что Вильнюс открыл границу с Беларусью, на литовскую территорию продолжаются атаки метеозондов.