«Тихое раздражение властями усиливается» 27.11.2025, 15:54

Как не попасть в базу «тунеядцев» и что делать, если вам уже выставили «космический» счет.

Белорусам начали массово приходить огромные счета за коммуналку: тарифы для так называемых «тунеядцев» выросли в разы. Люди получают жировки на сотни и тысячи рублей — даже те, кто по закону не должен платить по повышенным тарифам.

Какие шаги можно предпринять, чтобы не попасть в базу «тунеядцев» и избежать завышенных тарифов в жировке? За комментарием сайт Charter97.org обратился к правозащитнику и бывшему политзаключенному Леониду Судаленко:

— Официальная занятость — самый простой и понятный путь. Если человек работает по трудовому договору или гражданско-правовому договору (договор подряда, оказания услуг), и данные о нем своевременно передаются в ФСЗН, он автоматически не попадает в базу незанятых.

Если человек зарегистрирован как ИП или платит налог на профессиональный доход (через сервис «Профессиональный доход»), он считается занятым. Главное — своевременная уплата налога, потому что пропуски могут привести к противоположной интерпретации.

Существует широкий список лиц, которые по закону не должны попадать в базу:

Студенты дневной формы обучения. Никаких дополнительных действий не требуется. Важно, чтобы вуз или колледж передали ваш статус в соответствующие органы.

Женщины в декретном отпуске или отпуске по уходу за ребенком до 3 лет — автоматически заняты.

Лица с инвалидностью. При установленной группе не вносятся в базу.

Пенсионеры. Выпадают в отдельную категорию и не включаются.

Лица, ухаживающие за инвалидом или пожилым человеком, также считаются занятыми, но желательно подать подтверждающие документы.

Работа за границей. Здесь возникает больше всего ошибок. Чтобы избежать внесения в базу, собирайте документы о занятости за рубежом: трудовой контракт, справку от работодателя, иностранные платежные выписки. По запросу комиссии предоставляйте эти документы. Если часто пересекаете границу — сохраняйте отметки в паспорте или копии авиабилетов.

Обычно при наличии доказательств, что человек работает и платит налоги в другой стране, его не включают в базу.

Добровольная уплата взносов в ФСЗН. Тем, кто официально не работает, но хочет подтвердить «социальную активность», можно платить добровольные страховые взносы в ФСЗН. Это считается формой участия в экономике.

Комиссии на местах периодически проверяют граждан. Чтобы избежать проблем, отвечайте на официальные письма и сообщения. Если просят уточнить статус — лучше сделать это письменно и сохранить копию. Даже при наличии статуса «занят» люди иногда ошибочно попадают в базу.

Чтобы этого избежать, периодически (раз в год) запрашивайте свой статус в комиссии по месту жительства. Следите за жировками — если там неожиданно появились повышенные тарифы, сразу начинайте действовать: подавайте заявление в комиссию и заявление в ЖЭС.

Если вы сдаете квартиру, делаете ремонт или оказываете разовые услуги, но не зарегистрировались — заключайте официальные договоры, сохраняйте квитанции и акты выполненных работ. В отдельных случаях это может быть признано видом занятости, но оценка проводится индивидуально.

— Если человеку уже выставили огромный счет за коммуналку, какие реальные способы есть, чтобы оспорить начисления и добиться перерасчета?

— Первый и самый важный шаг — сбор доказательств. При обжаловании ошибочного начисления повышенных тарифов доказательная база имеет решающее значение.

Необходимо собрать:

жировки (сканы/фото + оригиналы) до и после внесения в базу незанятых;

квитанции об оплате, банковские выписки;

копии лицевого счета;

документы, подтверждающие занятость или фактическую деятельность: трудовой договор, справки с места работы, договоры подряда, декларации ИП, зарплатные выписки, налоговые платежи, договоры аренды или оказания услуг, документы об оплате труда за границей и др.

Документирование — фундамент всех дальнейших действий. При спорах отсутствие доказательств почти гарантированно ставит гражданина в уязвимое положение. Следующий шаг — официальный письменный запрос в комиссию, определяющую статус занятости. Не устный, а именно письменный, который фиксирует вашу инициативу и запускает процедуру рассмотрения.

В заявлении необходимо требовать:

проверки вашего статуса;

объяснения мотивированной причины внесения в базу незанятых;

при наличии ошибки — перерасчета ЖКУ в соответствии с Постановлением №465.

Обращаться лучше лично (с регистрацией заявления и получением копии с отметкой) либо заказным письмом.

Важно действовать в двух направлениях. Одновременно с обращением в комиссию направьте заявление в организацию ЖКХ (ЖЭС или управляющую организацию) с требованием сделать перерасчет, предоставить расчетные данные и формулы, сославшись на то же Постановление №465.

После получения ответа можно оценить, правильно ли применен тариф и есть ли основания для дальнейшего обжалования.

Если ответ отрицательный или отсутствует, сохраняйте все письма, ответы, уведомления о вручении. Обращение в суд имеет смысл только при документальном отказе или нарушениях процедур. Суд, как правило, требует именно письменные доказательства обращений и реакций органов/ЖКХ. В ряде случаев публичность (обращения в СМИ или соцсети) заставляет местные органы быстрее и внимательнее пересматривать решения. Но с учетом политического контекста этот шаг требует осторожности и понимания рисков.

— Может ли массовая рассылка таких «космических» жировок спровоцировать серьезное недовольство среди людей?

— В текущий период политических репрессий определяющим фактором стал приоритет самосохранения. Люди могут быть крайне недовольны, но не готовы к открытым коллективным действиям. Негатив будет продолжать накапливаться, но пока он не способен вылиться в открытый протест, как во время Маршей нетунеядцев 2017 года.

В сегодняшнем белорусском контексте любая социальная недовольность не сможет перерасти в протест, но она значительно усиливает латентное (тихое) раздражение, снижает доверие к госинститутам и укрепляет готовность людей искать альтернативы — включая выезд из страны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com