закрыть
27 ноября 2025, четверг, 16:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Тихое раздражение властями усиливается»

  • 27.11.2025, 15:54
«Тихое раздражение властями усиливается»

Как не попасть в базу «тунеядцев» и что делать, если вам уже выставили «космический» счет.

Белорусам начали массово приходить огромные счета за коммуналку: тарифы для так называемых «тунеядцев» выросли в разы. Люди получают жировки на сотни и тысячи рублей — даже те, кто по закону не должен платить по повышенным тарифам.

Какие шаги можно предпринять, чтобы не попасть в базу «тунеядцев» и избежать завышенных тарифов в жировке? За комментарием сайт Charter97.org обратился к правозащитнику и бывшему политзаключенному Леониду Судаленко:

— Официальная занятость — самый простой и понятный путь. Если человек работает по трудовому договору или гражданско-правовому договору (договор подряда, оказания услуг), и данные о нем своевременно передаются в ФСЗН, он автоматически не попадает в базу незанятых.

Если человек зарегистрирован как ИП или платит налог на профессиональный доход (через сервис «Профессиональный доход»), он считается занятым. Главное — своевременная уплата налога, потому что пропуски могут привести к противоположной интерпретации.

Существует широкий список лиц, которые по закону не должны попадать в базу:

Студенты дневной формы обучения. Никаких дополнительных действий не требуется. Важно, чтобы вуз или колледж передали ваш статус в соответствующие органы.

Женщины в декретном отпуске или отпуске по уходу за ребенком до 3 лет — автоматически заняты.

Лица с инвалидностью. При установленной группе не вносятся в базу.

Пенсионеры. Выпадают в отдельную категорию и не включаются.

Лица, ухаживающие за инвалидом или пожилым человеком, также считаются занятыми, но желательно подать подтверждающие документы.

Работа за границей. Здесь возникает больше всего ошибок. Чтобы избежать внесения в базу, собирайте документы о занятости за рубежом: трудовой контракт, справку от работодателя, иностранные платежные выписки. По запросу комиссии предоставляйте эти документы. Если часто пересекаете границу — сохраняйте отметки в паспорте или копии авиабилетов.

Обычно при наличии доказательств, что человек работает и платит налоги в другой стране, его не включают в базу.

Добровольная уплата взносов в ФСЗН. Тем, кто официально не работает, но хочет подтвердить «социальную активность», можно платить добровольные страховые взносы в ФСЗН. Это считается формой участия в экономике.

Комиссии на местах периодически проверяют граждан. Чтобы избежать проблем, отвечайте на официальные письма и сообщения. Если просят уточнить статус — лучше сделать это письменно и сохранить копию. Даже при наличии статуса «занят» люди иногда ошибочно попадают в базу.

Чтобы этого избежать, периодически (раз в год) запрашивайте свой статус в комиссии по месту жительства. Следите за жировками — если там неожиданно появились повышенные тарифы, сразу начинайте действовать: подавайте заявление в комиссию и заявление в ЖЭС.

Если вы сдаете квартиру, делаете ремонт или оказываете разовые услуги, но не зарегистрировались — заключайте официальные договоры, сохраняйте квитанции и акты выполненных работ. В отдельных случаях это может быть признано видом занятости, но оценка проводится индивидуально.

— Если человеку уже выставили огромный счет за коммуналку, какие реальные способы есть, чтобы оспорить начисления и добиться перерасчета?

— Первый и самый важный шаг — сбор доказательств. При обжаловании ошибочного начисления повышенных тарифов доказательная база имеет решающее значение.

Необходимо собрать:

жировки (сканы/фото + оригиналы) до и после внесения в базу незанятых;

квитанции об оплате, банковские выписки;

копии лицевого счета;

документы, подтверждающие занятость или фактическую деятельность: трудовой договор, справки с места работы, договоры подряда, декларации ИП, зарплатные выписки, налоговые платежи, договоры аренды или оказания услуг, документы об оплате труда за границей и др.

Документирование — фундамент всех дальнейших действий. При спорах отсутствие доказательств почти гарантированно ставит гражданина в уязвимое положение. Следующий шаг — официальный письменный запрос в комиссию, определяющую статус занятости. Не устный, а именно письменный, который фиксирует вашу инициативу и запускает процедуру рассмотрения.

В заявлении необходимо требовать:

проверки вашего статуса;

объяснения мотивированной причины внесения в базу незанятых;

при наличии ошибки — перерасчета ЖКУ в соответствии с Постановлением №465.

Обращаться лучше лично (с регистрацией заявления и получением копии с отметкой) либо заказным письмом.

Важно действовать в двух направлениях. Одновременно с обращением в комиссию направьте заявление в организацию ЖКХ (ЖЭС или управляющую организацию) с требованием сделать перерасчет, предоставить расчетные данные и формулы, сославшись на то же Постановление №465.

После получения ответа можно оценить, правильно ли применен тариф и есть ли основания для дальнейшего обжалования.

Если ответ отрицательный или отсутствует, сохраняйте все письма, ответы, уведомления о вручении. Обращение в суд имеет смысл только при документальном отказе или нарушениях процедур. Суд, как правило, требует именно письменные доказательства обращений и реакций органов/ЖКХ. В ряде случаев публичность (обращения в СМИ или соцсети) заставляет местные органы быстрее и внимательнее пересматривать решения. Но с учетом политического контекста этот шаг требует осторожности и понимания рисков.

— Может ли массовая рассылка таких «космических» жировок спровоцировать серьезное недовольство среди людей?

— В текущий период политических репрессий определяющим фактором стал приоритет самосохранения. Люди могут быть крайне недовольны, но не готовы к открытым коллективным действиям. Негатив будет продолжать накапливаться, но пока он не способен вылиться в открытый протест, как во время Маршей нетунеядцев 2017 года.

В сегодняшнем белорусском контексте любая социальная недовольность не сможет перерасти в протест, но она значительно усиливает латентное (тихое) раздражение, снижает доверие к госинститутам и укрепляет готовность людей искать альтернативы — включая выезд из страны.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Разговоры посторонних о главном
Разговоры посторонних о главном Владимир Халип
Российская партия войны слила своих оппонентов
Российская партия войны слила своих оппонентов Денис Казанский
Кто прослушивает Путина?
Кто прослушивает Путина? Иван Яковина
Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип