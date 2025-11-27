Зеленский обратился к Трампу в День благодарения 27.11.2025, 15:56

Речь шла в том числе и об усилиях по окончанию войны.

Сегодня, 27 ноября, президент Украины Владимир Зеленский поздравил лидера США Дональда Трампа, первую леди Меланию Трамп и американский народ с Днем благодарения.

Об этом говорится в обращении Зеленского в соцсети Х.

«Искренне благодарны за всю поддержку, которая спасла так много жизней в Украине и ежедневно помогает нам защищать нашу независимость», - сообщил президент Украины.

Глава Украины также выразил надежду на дальнейшее углубление сотрудничества между Киевом и Вашингтоном.

«Мы очень рады, что наши отношения конструктивные, и ожидаем дальнейшего позитивного развития дипломатии, чтобы наконец навсегда закончить российскую войну против нашего народа. Искренне надеемся, что достойный мир и гарантированная безопасность станут нашим общим достижением», - отметил он.

