«Жировка» пришла на 240 рублей, хотя я работаю» 3 27.11.2025, 16:15

1,310

«Тунеядскую» «коммуналку» будут обсуждать еще долго.

Даже те, кто получил вполне стандартную зимнюю платежку (а их большинство). Как ни крути, к «жировкам» с суммами в 200 и более рублей белорусы не привыкли. При этом, как выяснилось, к «могучей тройке» (не занятые в экономике, надолго уехавшие за границу и те, кто «держит» метры без прописанных) примыкает еще одна категория. Вот какой историей поделилась с onliner.by минчанка Марина, в собственности у которой находится двухкомнатная квартира.

— В декабре прошлого года я впервые решила сдать свою двушку. Изначально в качестве квартирантов рассматривала только граждан Беларуси. А потом мне позвонила девушка из Туркменистана. В беседе она была настолько приятной, что я решила рискнуть и посотрудничать с иностранцами, — рассказывает минчанка.

Квартирантов оказалось трое. Та самая девушка с супругом и их родственник.

— Как и положено, мы заключили договор в РСЦ, указав двух нанимателей. А еще оформили временную регистрацию в квартире для всех троих, так как это требование закона (постоянная регистрация у меня и сына). В выборе жильцов я не ошиблась: люди очень культурные, аккуратные. Мы спокойно жили до этого ноября, а точнее до момента, когда пришла «жировка».

Вместо обычных сумм «прилетело» 240 рублей. С «тунеядскими» тарифами.

Поначалу подумала, что это из-за меня. Я только-только вышла из отпуска по уходу за ребенком, поэтому предположила, что меня могли ошибочно причислить к «тунеядцам». Позвонила в РСЦ, а там огорошили — дело в квартиранте. Один из троих моих жильцов не работает. Соответственно, «коммуналку» посчитали по полному тарифу.

Но ведь собственница я, постоянная регистрация тоже у меня. Я работаю, в экономике занята. И второй квартирант работает (они с женой на одном договоре). Неужели теперь так будет все время? Почему нельзя посчитать пропорционально — на каждого квартиранта, с которым заключен договор? — задается вопросом девушка.

Нестандартный на первый взгляд случай мы описали в официальном запросе, документ отправили в Министерство ЖКХ. Ответ пока не поступил. Но в государственных СМИ темы уже касались. Вот что пишет издание mlyn.by: «Даже если собственник работает, но сдает квартиру тунеядцу (спрашивается, на какие деньги тот живет), ЖКХ опять рассчитывается по полной, независимо от того, кто собственник. Это называется привязка ЖКХ к плательщику. Понятно, что речь снова о «серых» доходах, но еще это сделано для того, чтобы избежать фиктивных сделок. Например, раньше два сидящих в Варшаве товарища могли фиктивно сдать друг другу квартиры и не платить налоги. Сейчас такие варианты будут весьма проблемные».

С аналогичной ситуацией пришлось столкнуться и другим минчанам: «С 1 октября расчет за отопление и подогрев воды привязывается к плательщику коммунальных услуг. Плательщиками являются и собственник, и наниматель. То есть, если даже собственник зарегистрирован в квартире и не является тунеядцем, но сдает квартиру/ комнату по договору человеку, который является тунеядцем, — оплата 100% за отопление и подогрев воды. Сегодня ругалась по этому вопросу в РСЦ. Я сдаю комнату в трешке по договору, посчитали 100 процентов, потому что квартирант тунеядец», — написала одна из пользовательниц соцсети Threads.

