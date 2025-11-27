закрыть
Гомель собираются застроить панельками-небоскребами

1
  • 27.11.2025, 16:23
  • 1,462
Гомель собираются застроить панельками-небоскребами
Иллюстративное фото

Дома-монстры по старой технологии становятся новым символом города.

В ближайшие несколько лет в самом крупном областном центре страны, Гомеле, появятся несколько панельных небоскребов, сообщили в эфире телеканала СТВ.

Такой вид высоток впервые в Беларуси появился именно здесь.

В планах – строительство еще четырех многоэтажек. Две из них – в активной стадии строительства. Еще две – проектируются. А жители первого такого 24-этажного дома уже вовсю обозревают город с высоты.

Серия 152М была разработана жилищным институтом НИПТИС еще в 2010-м. Тогда уверяли, что подобные многоэтажные панельки на несколько подъездов смогут строить на 25 этажей. За 15 лет, прошедших с тех пор, ни один такой дом не достиг заявленной высоты.

Приблизиться к заветному числу уровней удалось лишь новостройке в Гомеле, в 18-м микрорайоне на ул. Мазурова.

В 2021 году презентовали проект здания. Тогда оно было овальным. Через год решили сделать его прямоугольным. Гомельский домостроительный комбинат начал возводить панельную многоэтажку в мае 2023-го.

Местные уже называют дом небоскребом. Высотой он в 24 этажа. Жильцы здесь разместятся в 184 квартирах – от однокомнатных по 46 м2 до «трешек«» от 83 «квадратов«».

Сдать объект обещали в конце января 2025-го. Но сроки затянули. В итоге самый высокий в стране панельный сдали в эксплуатацию в Гомеле 26 мая 2025 года.

Несмотря на громкие заявления о «небоскребах», это все те же старые панельные решения, которые давно считаются устаревшими и не отвечают современным стандартам комфорта и энергоэффективности.

