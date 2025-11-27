закрыть
Дроны атаковали военный городок в Грозном

  • 27.11.2025, 16:29
  • 2,578
Дроны атаковали военный городок в Грозном

Над казармами «кадыровцев» поднимается дым.

Место дислокации полка Росгвардии «Ахмат-Север» в Грозном горит после атаки ударных беспилотников.

В сети опубликована видеозапись, на которой столб дыма поднимается над казармами «кадыровцев».

«Ударные БПЛА попали в военный городок полка Росгвардии «Ахмат-Север», который расположен в Байсангуровском районе Грозного», — говорится в комментарии к записи.

Сообщается об аналогичных прилётах по военным объектам в Шатойском районе столицы Чечни.

