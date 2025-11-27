закрыть
27 ноября 2025, четверг, 17:15
Почти 600 километров дороги: запускают прямой автобус Гродно–Гомель

  • 27.11.2025, 16:39
Почти 600 километров дороги: запускают прямой автобус Гродно–Гомель

Новый рейс пройдет через четыре области, а путь займет около восьми часов.

Прямой автобус между Гродно и Гомелем начнет курсировать 5 декабря, рассказали Office Life представители сервиса «Атлас Бас».

Он пройдет через четыре области, а его протяженность составит почти 600 километров.

Пока в расписании только два рейса в неделю: по пятницам и воскресеньям. Выезжать из Гродно он будет в 05:00, а из Гомеля — в 18:10. При этом, если на маршрут будет спрос, то в компании планируют увеличить плотность рейсов.

По пути автобус будет заезжать в Щучин, Лиду и Бобруйск. Время в пути от Гродно до Гомеля или наоборот составит 7 часов 37 минут.

Сообщается, что на маршруте будет работать большой автобус со «всеми необходимыми для комфортной поездки опциями».

Прямой билет из Гродно в Гомель или назад стоит 70 рублей. Характерно, что в 1980‑х годах между Гродно и Гомелем также курсировал прямой автобус.

