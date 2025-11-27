Ключевой пункт давления на Кремль 27.11.2025, 16:45

Поддержка Украины сегодня обойдётся значительно дешевле, чем будущие расходы.

Продолжение войны России против Украины превращает конфликт в испытание не только военной, но и экономической выносливости. Сравнительный анализ показывает, что вторжение Москвы нанесло Украине куда больше ущерба, истощив человеческие ресурсы, ухудшив демографическую ситуацию и создав серьёзное финансовое давление. Поэтому долгосрочная поддержка экономики Украины со стороны США и Европы крайне важна для давления на Кремль и побуждения Путина к переговорам, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Западные санкции и военная помощь уже серьёзно подорвали российскую экономику, спровоцировали отток квалифицированных кадров и технологическую изоляцию. Однако крупные ресурсы России позволяют ей продолжать войну. Поэтому санкции и вооружения должны дополняться экономическим укреплением Украины.

Ключевым вопросом остаётся использование замороженных российских активов. Решение этой проблемы до конца 2025 года позволит создать «мегасделку»: Украина сможет закупить крупные партии американского оружия на $90 млрд при поддержке европейских партнёров, а поставки вооружений будут координироваться через механизм ЕС SAFE.

Также крайне важна поддержка энергетического сектора Украины. Россия усилила производство дронов и атакует инфраструктуру, вызывая отключения электричества и снижая экономическую активность. ЕС должен убедить государства-члены снять ограничения на поставки газа в Украину, а США и Европа — инвестировать в восстановление и модернизацию критически важной инфраструктуры.

Экономическая устойчивость Украины станет решающим фактором в исходе войны и обеспечении безопасности Европы на десятилетия вперёд. Поддержка экономики сегодня обойдётся значительно дешевле, чем будущие расходы Запада на оборону в случае успеха Путина.

США и Европа должны действовать стратегически, укрепляя экономику Украины и демонстрируя Кремлю, что его попытки «выдержать» Запад обречены на провал. Это поможет защитить украинский суверенитет и создать условия для справедливого и прочного мира.

