закрыть
27 ноября 2025, четверг, 17:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Иране переодетых людей выдали за продвинутых гуманоидных роботов

2
  • 27.11.2025, 16:52
  • 1,226
В Иране переодетых людей выдали за продвинутых гуманоидных роботов

Фейк моментально разоблачили.

Кадры с иранской выставки Kish Inox Tech Expo стали вирусными после того, как выяснилось, что «гуманоидные роботы, созданные с использованием передовых технологий», оказались вовсе не роботами.

Под видом роботов, которые позиционировались как технологический прорыв, посетителей выставки приветствовали люди в костюмах и гриме, которые притворялись роботами, пишет The Jerusalem Post.

Присмотревшись к «гуманоидам», многие из присутствующих на выставке заметили слишком много человеческого во внешности и поведении: шрамы от угревой сыпи, ровное дыхание и естественное моргание.

Ролик с роботами – женщиной и мужчиной – стал вирусным. Оба одеты в белые костюмы и очки, а на их одежде красовались нули и единицы, обозначавшие двоичный код.

Когда стало понятно, что маскировка раскрыта, артисты описали себя как «набор данных, работающих вместе в едином коде данных». Они также добавили, что «способны выполнять задачи, связанные с искусственным интеллектом».

По данным иранского сайта Zoomit, Хоссейн Афшин, высокопоставленный представитель Ирана по вопросам науки, технологий и экономики, основанной на знаниях, заявил чиновникам в кулуарах заседания правительства, что это представление было решением частной фирмы.

«Мне известно только, что одна из компаний сделала это в рекламных целях. Следовательно, она не возражает и должна нести ответственность. Этого не делали организаторы выставки Innotex Kish, и идея использовать людей в качестве роботов не входила в планы выставки», – сказал он.

В сети уже появился ролик, как бы выглядели роботы с выставки, если бы были настоящими.

Выставка этого года прошла под лозунгом «Открывая будущее при поддержке государственных учреждений и участии частного сектора».

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Разговоры посторонних о главном
Разговоры посторонних о главном Владимир Халип
Российская партия войны слила своих оппонентов
Российская партия войны слила своих оппонентов Денис Казанский
Кто прослушивает Путина?
Кто прослушивает Путина? Иван Яковина
Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип