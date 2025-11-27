В квартире родителей Ирины Халип прошел обыск

В квартире родителей Ирины Халип прошел обыск1
- 27.11.2025, 17:17
- 2,138
Силовики допросили мать журналистки.
У родителей журналистки Ирины Халип прошел обыск. В квартиру ее родителей, где она не прописала уже 20 лет, пришли сотрудники милиции. Они сообщили, что в отношении журналистки возбуждено уголовное дело Новополоцкой прокуратурой по экстремистской статье.
Милиционеры допросили мать Ирины Люцину Бельзацкую. Интересовались, где находится журналистка, и спрашивали номер ее телефона. Никаких предметов, которые могли бы быть связаны с работой Ирины Халип, в квартире ее родителей не нашли.
Журналистка подозревает, что обыск у родителей — это сигнал: помни, что у тебя в Беларуси остались заложники.
«Такие сигналы они любят «рассылать» всем, кто в изгнании продолжает работу и общественную деятельность, — сказала Ирина. — Только не пойму, при чем тут Новополоцк, — кроме того, что там сидел мой муж (в 2011 году кандидат в президенты Беларуси Андрей Санников отбывал незаконный срок в ИК-10 в Новополоцке — прим. ред.), никаких связей с этим городом у меня нет. Возможно, на «Нафтане» уже всех пересажали и решили заняться столицей? Впрочем, давайте не будем искать логику там, где ее никогда не было и быть не может».