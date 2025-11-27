Стоянка во дворе может обойтись в сотни рублей 1 27.11.2025, 17:25

Какой штраф грозит белорусам за неубранный снег возле авто.

С наступлением холодов автовладельцев вновь предупреждают о важном правиле: при парковке во дворах и на проездах необходимо расчищать снег в радиусе не менее одного метра от машины. Об этом сообщает Национальный правовой портал.

В чем суть требования

Как пояснил заместитель министра жилищно‑коммунального хозяйства Андрей Ромашко, владельцы транспортных средств (в том числе ИП) обязаны самостоятельно убирать снег:

на придомовых территориях;

на проездах;

в зоне, отведенной для стоянки или движения автомобиля.

Расчищать нужно участок не менее 1 метра от кузова машины — независимо от того, находится ли она в собственности или используется на иных законных основаниях, пишет "Минская правда".

Чем грозит невыполнение

За нарушение правил благоустройства действует административная ответственность по ст. 22.10 КоАП:

физические лица — штраф до 25 базовых величин;

индивидуальные предприниматели — от 10 до 50 базовых величин;

юридические лица — от 20 до 100 базовых величин.

Важно: с 1 января 2026 года размер базовой величины в Беларуси увеличится до 45 рублей (сейчас — 42 рубля).

