Стоянка во дворе может обойтись в сотни рублей

Стоянка во дворе может обойтись в сотни рублей1
- 27.11.2025, 17:25
Какой штраф грозит белорусам за неубранный снег возле авто.
С наступлением холодов автовладельцев вновь предупреждают о важном правиле: при парковке во дворах и на проездах необходимо расчищать снег в радиусе не менее одного метра от машины. Об этом сообщает Национальный правовой портал.
В чем суть требования
Как пояснил заместитель министра жилищно‑коммунального хозяйства Андрей Ромашко, владельцы транспортных средств (в том числе ИП) обязаны самостоятельно убирать снег:
на придомовых территориях;
на проездах;
в зоне, отведенной для стоянки или движения автомобиля.
Расчищать нужно участок не менее 1 метра от кузова машины — независимо от того, находится ли она в собственности или используется на иных законных основаниях, пишет "Минская правда".
Чем грозит невыполнение
За нарушение правил благоустройства действует административная ответственность по ст. 22.10 КоАП:
физические лица — штраф до 25 базовых величин;
индивидуальные предприниматели — от 10 до 50 базовых величин;
юридические лица — от 20 до 100 базовых величин.
Важно: с 1 января 2026 года размер базовой величины в Беларуси увеличится до 45 рублей (сейчас — 42 рубля).