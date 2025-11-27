Путин боится даже флага Аркадий Дубнов

27.11.2025, 17:31

1,010

Как в Бишкеке прятали флаг Украины.

Есть мнение, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выглядит нынче малоэффективной структурой хотя бы потому, что никак не ассоциирует себя с проводимой Россией (членом ОДКБ) уже четвертый год военной операцией в Украине. Полагаю, что это мнение ошибочно, очевидные свидетельства тому можно обнаружить в ходе проходящего в эти дни визита в Бишкек В.В.Путина, плавно перешедшего в саммит ОДКБ.

Во-первых, хозяева саммита, руководители Кыргызстана, до конца нынешнего года председательствующего в ОДКБ, сумели максимально эффективно обезопасить российского гостя от возможных «провокаций» со стороны посольства Украины в Бишкеке, причем так, что В.В. Путин даже не смог бы и увидеть, откуда ему грозит опасность. Дело в том, – ну, так случилось в стародавние времена, – что это посольство воюющей с Россией страны находится буквально по соседству с резиденцией президента Кыргызстана «Ынтымак Ордо», на площадке у которой проходила очередная торжественная церемония встречи российского президента в Бишкеке. Что было делать, пришлось сооружать масштабную инженерную конструкцию, на которой был установлен огромный щит с российским триколором, тщательно отгораживавший особняк украинского посольства и установленный перед ним жовто-блакитный флаг от фокуса зрения российского президента.

На снимках сделанный репортером «Комсомолки» Валентином Алфимовым и выложенных им в сеть, вся эта экспозиция, как на ладони. Он и объяснил, что это сделано во избежание «возможных провокаций»… Так в Москве прикрывают Мавзолей В.И.Ленина, во время военных парадов на Красной площади…

Во-вторых, В.В.Путин, как президент России, принимающей в будущем году на себя полномочия председателя ОДКБ, пообещал начать передавать силам ОДКБ образцов вооружения, «доказавших эффективность в реальных боевых действиях». Упоминать Украину он деликатно не стал, понятно же, что только там сегодня российское оружие проходит проверку в «реальных боевых действиях». Таким образом, эффективность боевых возможностей ОДКБ несомненно должна возрасти благодаря российско-украинскому конфликту. Не пропадать же богатому боевому опыту…

Аркадий Дубнов, Telegram

