закрыть
27 ноября 2025, четверг, 17:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путин боится даже флага

  • Аркадий Дубнов
  • 27.11.2025, 17:31
  • 1,010
Путин боится даже флага

Как в Бишкеке прятали флаг Украины.

Есть мнение, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выглядит нынче малоэффективной структурой хотя бы потому, что никак не ассоциирует себя с проводимой Россией (членом ОДКБ) уже четвертый год военной операцией в Украине. Полагаю, что это мнение ошибочно, очевидные свидетельства тому можно обнаружить в ходе проходящего в эти дни визита в Бишкек В.В.Путина, плавно перешедшего в саммит ОДКБ.

Во-первых, хозяева саммита, руководители Кыргызстана, до конца нынешнего года председательствующего в ОДКБ, сумели максимально эффективно обезопасить российского гостя от возможных «провокаций» со стороны посольства Украины в Бишкеке, причем так, что В.В. Путин даже не смог бы и увидеть, откуда ему грозит опасность. Дело в том, – ну, так случилось в стародавние времена, – что это посольство воюющей с Россией страны находится буквально по соседству с резиденцией президента Кыргызстана «Ынтымак Ордо», на площадке у которой проходила очередная торжественная церемония встречи российского президента в Бишкеке. Что было делать, пришлось сооружать масштабную инженерную конструкцию, на которой был установлен огромный щит с российским триколором, тщательно отгораживавший особняк украинского посольства и установленный перед ним жовто-блакитный флаг от фокуса зрения российского президента.

На снимках сделанный репортером «Комсомолки» Валентином Алфимовым и выложенных им в сеть, вся эта экспозиция, как на ладони. Он и объяснил, что это сделано во избежание «возможных провокаций»… Так в Москве прикрывают Мавзолей В.И.Ленина, во время военных парадов на Красной площади…

Во-вторых, В.В.Путин, как президент России, принимающей в будущем году на себя полномочия председателя ОДКБ, пообещал начать передавать силам ОДКБ образцов вооружения, «доказавших эффективность в реальных боевых действиях». Упоминать Украину он деликатно не стал, понятно же, что только там сегодня российское оружие проходит проверку в «реальных боевых действиях». Таким образом, эффективность боевых возможностей ОДКБ несомненно должна возрасти благодаря российско-украинскому конфликту. Не пропадать же богатому боевому опыту…

Аркадий Дубнов, Telegram

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Разговоры посторонних о главном
Разговоры посторонних о главном Владимир Халип
Российская партия войны слила своих оппонентов
Российская партия войны слила своих оппонентов Денис Казанский
Кто прослушивает Путина?
Кто прослушивает Путина? Иван Яковина
Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип