В Минске пожар вскрыл опасный тайник 4 27.11.2025, 17:42

4,900

Работники ЖЭС вызвали милицию.

В начале сентября в одной из минских квартир произошел пожар. Его потушили, но под окнами многоэтажки образовалась куча мусора из того, что было в комнатах. Работники ЖЭС приехали на уборку и обнаружили в этом мусоре то, что никак не ожидали, — предмет, похожий на обрез винтовки. Они сразу позвонили в милицию.

Сотрудники правоохранительных органов, в том числе специалист Московского районного отдела Государственного комитета судебных экспертиз, провели осмотр места происшествия. Находку изъяли и направили на баллистическую экспертизу.

— В результате проведенных исследований судебный эксперт пришел к выводу, что обрез изготовлен самодельным способом из винтовки заводского производства путем самодельного укорочения ствола, ложи по шейке и добавления дополнительных отверстий для крепежных и прицельных приспособлений, — резюмировали в ГКСЭ.

Обрез является ручным стрелковым нарезным огнестрельным оружием и пригоден для стрельбы с использованием патронов калибра 5,6 мм. Как пояснил хозяин квартиры, оружие он нашел в лесу и несколько лет хранил у себя на балконе.

По данному факту Московским РОСК возбуждено уголовное дело по статье 295 УК Республики Беларусь.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com