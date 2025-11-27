закрыть
В Минске пожар вскрыл опасный тайник

  • 27.11.2025, 17:42
В Минске пожар вскрыл опасный тайник

Работники ЖЭС вызвали милицию.

В начале сентября в одной из минских квартир произошел пожар. Его потушили, но под окнами многоэтажки образовалась куча мусора из того, что было в комнатах. Работники ЖЭС приехали на уборку и обнаружили в этом мусоре то, что никак не ожидали, — предмет, похожий на обрез винтовки. Они сразу позвонили в милицию.

Сотрудники правоохранительных органов, в том числе специалист Московского районного отдела Государственного комитета судебных экспертиз, провели осмотр места происшествия. Находку изъяли и направили на баллистическую экспертизу.

— В результате проведенных исследований судебный эксперт пришел к выводу, что обрез изготовлен самодельным способом из винтовки заводского производства путем самодельного укорочения ствола, ложи по шейке и добавления дополнительных отверстий для крепежных и прицельных приспособлений, — резюмировали в ГКСЭ.

Обрез является ручным стрелковым нарезным огнестрельным оружием и пригоден для стрельбы с использованием патронов калибра 5,6 мм. Как пояснил хозяин квартиры, оружие он нашел в лесу и несколько лет хранил у себя на балконе.

По данному факту Московским РОСК возбуждено уголовное дело по статье 295 УК Республики Беларусь.

