Китаянка сняла квартиру шириной 40 см

4
  • 27.11.2025, 17:56
  • 3,098
Китаянка сняла квартиру шириной 40 см

Мини-жилье выглядит как шкаф, но стоит всего доллар в день.

В Китае женщина искала недорогое жилье для аренды, но не ожидала что дешевая квартира будет таких минимальных размеров.

Сообщение со своей историей девушка опубликовала в своем аккаунте на Reddit. Она рассказала, что найденная квартира всего 40 сантиметров в ширину. В «квартире» есть только кровать, телевизор и розетка.

Владелицы «мини-квартиры» так и говорит, что это скорее временное приспособление, чем полноценная квартира.

