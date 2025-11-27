Китаянка сняла квартиру шириной 40 см 4 27.11.2025, 17:56

3,098

Мини-жилье выглядит как шкаф, но стоит всего доллар в день.

В Китае женщина искала недорогое жилье для аренды, но не ожидала что дешевая квартира будет таких минимальных размеров.

Сообщение со своей историей девушка опубликовала в своем аккаунте на Reddit. Она рассказала, что найденная квартира всего 40 сантиметров в ширину. В «квартире» есть только кровать, телевизор и розетка.

Владелицы «мини-квартиры» так и говорит, что это скорее временное приспособление, чем полноценная квартира.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com