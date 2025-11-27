Китаянка сняла квартиру шириной 40 см

Китаянка сняла квартиру шириной 40 см4
- 27.11.2025, 17:56
- 3,098
Мини-жилье выглядит как шкаф, но стоит всего доллар в день.
В Китае женщина искала недорогое жилье для аренды, но не ожидала что дешевая квартира будет таких минимальных размеров.
Сообщение со своей историей девушка опубликовала в своем аккаунте на Reddit. Она рассказала, что найденная квартира всего 40 сантиметров в ширину. В «квартире» есть только кровать, телевизор и розетка.
Владелицы «мини-квартиры» так и говорит, что это скорее временное приспособление, чем полноценная квартира.