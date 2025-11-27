Генсек НАТО: У России нет права вето на вступление Украины в Альянс 27.11.2025, 18:00

Марк Рютте

Фото: Getty Images

В 2023 году курс Киева был признан необратимым.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Москва не имеет права вето на вступление Украины в Альянс, отвергнув пункт мирного плана, предполагающий отказ Киева от членства, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

«Россия не имеет ни голоса, ни права вето в вопросе вступления стран в НАТО», — подчеркнул Рютте в интервью европейским СМИ, напомнив, что Вашингтонский договор позволяет присоединиться любой стране евроатлантического региона.

Заявление стало реакцией на утекший в прессу американский вариант мирного соглашения, который содержал требование навсегда исключить возможность вступления Украины в НАТО. Позже документ был смягчен, а европейская альтернатива вовсе убрала этот пункт.

Рютте добавил, что благосклонно относится к президенту США Дональду Трампу, несмотря на его сомнения в расширении Альянса. Он также признал, что часть союзников сейчас выступает против принятия Украины, однако напомнил: в 2023 году НАТО уже признало курс Киева «необратимым».

Генсек уточнил, что любые мирные переговоры потребуют отдельного параллельного диалога с НАТО по ряду вопросов. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что решения о будущем Украины в ЕС и НАТО не должны приниматься без участия Европы: «Ничего о Европе без Европы, ничего о НАТО без НАТО».

Рютте также сообщил, что союзники поставят Украине оружия на сумму $5 млрд по программе коллективных закупок вооружений. Уже сформированы пять пакетов по $500 млн, шестой ожидается в ближайшее время. При этом он предупредил, что даже достижение мирного соглашения не устранит угрозу. «Россия останется долгосрочной опасностью для Европы», — заявил генсек НАТО.

