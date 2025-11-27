Людас Румбутис: Как жить этим командам?1
- 27.11.2025, 18:20
Специалист критично высказался о финансировании футбола в Беларуси.
Белорусский специалист, чемпион СССР 1982-го года в составе минского «Динамо» Людас Румбутис высказался насчет сокращения высшей лиги, пишет «Трибуна».
«Еще момент – теперь в первой лиге государственного финансирования вообще не будет. Как жить этим командам? Не в каждом маленьком городе есть большое частное предприятие. Не во всех населенных пунктах беттинговая компания есть. У меня нет ответа.
Футбол – это финансирование. Нет финансирования – ничего нет. Мы немного понимаем откуда ноги растут в футболе, мы же не кукурузу охраняем. Только желание не спасет команды, если нет денег и игроков. И тренер тоже не волшебник такие команды вытягивать», – сказал Румбутис.