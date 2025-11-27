закрыть
27 ноября 2025, четверг, 18:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Турция готова направить своих военных в Украину

  • 27.11.2025, 18:24
Турция готова направить своих военных в Украину

Анкара заявила о поддержке международной миссии безопасности.

Минобороны Турции заявило о готовности включить своих военных в состав международных сил, которые отправятся в Украину в рамках гарантий безопасности после окончания войны с Россией, передает TRT World. При этом ведомство подчеркнуло, что для начала должен быть достигнут режим прекращения огня. «После этого следует определить рамки миссии, четко прописать ее мандат и решить, какой вклад внесет каждая страна. Турецкие вооруженные силы готовы поддержать любую инициативу, которая принесет безопасность и стабильность нашему региону», — отметили в министерстве.

Заявление прозвучало после слов президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что в миротворческий контингент могут войти французские, британские и турецкие военнослужащие. Все три страны входят в НАТО. Около недели назад Лондон подтвердил свое намерение участвовать в миссии. Глава Минобороны Великобритании Джон Хили отметил, что развертывание войск произойдет, как только будет достигнут мир. По его словам, после серии визитов в Украину в течение лета было определено, какие воинские части туда отправить и где будет располагаться штаб группировки.

Великобритания и Франция возглавляют усилия так называемой «коалиции желающих» — 30 стран, которые выразили готовность обеспечивать безопасность Украины после прекращения войны с Россией. В конце ноября Макрон сообщил, что миротворцев разместят в стратегических точках, включая Киев и Одессу, но на передовую отправлять не будут. Он также отметил, что авиационные силы коалиции будут базироваться на территории соседних государств.

При этом новый мирный план США не предусматривает развертывания миротворцев в Украине. На том, чтобы ей было запрещено размещать у себя войска НАТО, настаивает Россия. В МИД РФ неоднократно подчеркивали, что любое иностранное военное присутствие в Украине будет рассматриваться как угроза и может привести к новому конфликту.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Разговоры посторонних о главном
Разговоры посторонних о главном Владимир Халип
Российская партия войны слила своих оппонентов
Российская партия войны слила своих оппонентов Денис Казанский
Кто прослушивает Путина?
Кто прослушивает Путина? Иван Яковина
Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип