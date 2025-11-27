Турция готова направить своих военных в Украину 27.11.2025, 18:24

Анкара заявила о поддержке международной миссии безопасности.

Минобороны Турции заявило о готовности включить своих военных в состав международных сил, которые отправятся в Украину в рамках гарантий безопасности после окончания войны с Россией, передает TRT World. При этом ведомство подчеркнуло, что для начала должен быть достигнут режим прекращения огня. «После этого следует определить рамки миссии, четко прописать ее мандат и решить, какой вклад внесет каждая страна. Турецкие вооруженные силы готовы поддержать любую инициативу, которая принесет безопасность и стабильность нашему региону», — отметили в министерстве.

Заявление прозвучало после слов президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что в миротворческий контингент могут войти французские, британские и турецкие военнослужащие. Все три страны входят в НАТО. Около недели назад Лондон подтвердил свое намерение участвовать в миссии. Глава Минобороны Великобритании Джон Хили отметил, что развертывание войск произойдет, как только будет достигнут мир. По его словам, после серии визитов в Украину в течение лета было определено, какие воинские части туда отправить и где будет располагаться штаб группировки.

Великобритания и Франция возглавляют усилия так называемой «коалиции желающих» — 30 стран, которые выразили готовность обеспечивать безопасность Украины после прекращения войны с Россией. В конце ноября Макрон сообщил, что миротворцев разместят в стратегических точках, включая Киев и Одессу, но на передовую отправлять не будут. Он также отметил, что авиационные силы коалиции будут базироваться на территории соседних государств.

При этом новый мирный план США не предусматривает развертывания миротворцев в Украине. На том, чтобы ей было запрещено размещать у себя войска НАТО, настаивает Россия. В МИД РФ неоднократно подчеркивали, что любое иностранное военное присутствие в Украине будет рассматриваться как угроза и может привести к новому конфликту.

