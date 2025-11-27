закрыть
27 ноября 2025, четверг, 18:55
В Беларуси выращивают гигантских креветок

  • 27.11.2025, 18:31
  • 1,082
В Беларуси выращивают гигантских креветок

Фермер из Ляховичей зовет на дегустацию.

В Ляховичском районе мужчина создал креветочный бизнес. Целую ферму построили в деревне Ольховцы, пишет БелТА.

Здесь выращивают креветку Розенберга, которая может достигать гигантских размеров – до 30 см.

Вместо школы теперь ферма

Предприниматель Владимир Готовчиц говорит, что шутка о белорусских креветках без моря была ему знакома еще с тех пор, как он жил в Москве с семьей. Вернувшись на родину, бизнесмен решил попробовать себя в фермерстве.

Мужчина проанализировал разные сферы и понял, что в Беларуси уже почти все есть, а вот выращиванием креветок никто не занимался. Потому он и решился.

Белорус купил пустующее здание, которое ранее было школой, и перестроил его под ферму.

Владимир отметил, что одним из наиболее ценных промышленных видов в Азии является креветка Розенберга, которую предприниматель сам привез из Астраханской области России.

«Думаю, настроим процессы и выведем свою белорусскую креветку, которая будет адаптирована к нашим условиям. Каждое последующее поколение креветок будет переносить местную среду легче», – рассказывает о перспективах он.

По словам бизнесмена, рачки – это очень ранимые создания. Например, они с трудом адаптируются к изменениям в окружающей среде и могут испытывать стресс из-за яркого света и большого количества людей во время экскурсий.

Это приводит даже к их нервозности и снижению аппетита.

Дегустация будет весной

Что касается массовых продаж белорусской креветки, Владимир отметил, что на начальном этапе объем продукции будет ограниченным.

Он уточнил, что в наличии есть шесть бассейнов с креветками, готовыми к реализации. Но это совсем небольшое количество, и необходимо, чтобы все объемы были заполнены ракообразными. Владимир также выразил надежду, что дегустации состоятся уже весной следующего года.

При этом белорусскую креветку в замороженном виде в магазинах найти не получится, так как ее производство слишком затратное.

Одно лишь поддержание необходимой температуры воды требует значительного потребления электроэнергии, что делает продукцию неконкурентоспособной по сравнению с той, что была выращена в естественной среде.

Поэтому сейчас основная цель заключается в продаже живой креветки через сотрудничество с ресторанами, кафе и агроусадьбами.

