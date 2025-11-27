Минчанин прогулял работу 392 раза за полтора года 27.11.2025, 18:37

Свои прогулы он объяснил тем, что ему не нравились условия работы.

В Минске осудили 35-летнего мужчину, который не платил алименты на двух дочерей и систематически прогуливал работу.

Как пишет государственное информагентство «Минск-Новости», у мужчины есть две дочери, которые находятся на государственном обеспечении. По решению суда с июля 2022 года минчанин был обязан ежемесячно возмещать расходы на их содержание. Однако он систематически задерживал выплаты или перечислял меньшую сумму, чем полагалось.

У мужчины была официальная работа — уборщик на столичном транспортном предприятии. Однако на рабочем месте он появлялся нечасто: за полтора года нерадивый сотрудник прогулял работу 392 раза. Свои прогулы он объяснил тем, что ему не нравились условия работы.

Уголовное дело на минчанина возбудили после предупреждений судебных приставов об ответственности за уклонение от выплат. Ранее мужчина уже был судим четыре раза, причём два из них — за неуплату долгов.

Сейчас суд назначил ему 2,5 года ограничения свободы без направления в колонию («домашняя химия»). Также его обяжут пройти принудительное лечение от хронического алкоголизма.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com