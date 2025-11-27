закрыть
Минчанин прогулял работу 392 раза за полтора года

  • 27.11.2025, 18:37
Минчанин прогулял работу 392 раза за полтора года

Свои прогулы он объяснил тем, что ему не нравились условия работы.

В Минске осудили 35-летнего мужчину, который не платил алименты на двух дочерей и систематически прогуливал работу.

Как пишет государственное информагентство «Минск-Новости», у мужчины есть две дочери, которые находятся на государственном обеспечении. По решению суда с июля 2022 года минчанин был обязан ежемесячно возмещать расходы на их содержание. Однако он систематически задерживал выплаты или перечислял меньшую сумму, чем полагалось.

У мужчины была официальная работа — уборщик на столичном транспортном предприятии. Однако на рабочем месте он появлялся нечасто: за полтора года нерадивый сотрудник прогулял работу 392 раза. Свои прогулы он объяснил тем, что ему не нравились условия работы.

Уголовное дело на минчанина возбудили после предупреждений судебных приставов об ответственности за уклонение от выплат. Ранее мужчина уже был судим четыре раза, причём два из них — за неуплату долгов.

Сейчас суд назначил ему 2,5 года ограничения свободы без направления в колонию («домашняя химия»). Также его обяжут пройти принудительное лечение от хронического алкоголизма.

