Бывший британский десантник завершает 27-летнее кругосветное пешее путешествие

1
  • 27.11.2025, 18:59
Бывший британский десантник завершает 27-летнее кругосветное пешее путешествие
Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Он рассчитывает вернуться домой к осени 2026 года.

Британец Карл Бушби, бывший десантник, который в 1998 году отправился в пешее путешествие вокруг света, выходит на финальный этап своего 27-летнего пути. Теперь 56-летнему путешественнику приходится адаптироваться не только к физическим испытаниям, но и к давлению социальных сетей — явлению, которого не существовало, когда он начинал, пишет Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Идя под проливным дождем на северо-западе Венгрии, Бушби вспоминает, что его поход начинался с дешевой пленочной камеры и мыслей о выживании, а не о медийном внимании. Тогда он преодолевал Латинскую Америку и готовился к опасному переходу через Дарьенскую низменность между Колумбией и Панамой.

«Раньше не было соцсетей. Не нужно было все снимать. Совсем другие времена», — говорит он. Но в 2024 году он все же присоединился к TikTok, отмечая, что внимание публики стало «дополнительным давлением», хотя и полезным инструментом.

Его «Экспедиция Голиаф» проходит без использования моторизованного транспорта. В 2006 году он пересек Берингов пролив пешком, а в 2024-м переплыл Каспийское море.

Из-за финансового кризиса 2008 года, пандемии COVID-19, геополитических изменений и визовых ограничений путь затянулся почти на три десятилетия. Теперь он рассчитывает вернуться домой к осени 2026 года.

Бушби признается, что психологические испытания бывали не менее тяжелыми: «Монотонность пустынь или суровость Арктики могут свести с ума».

После возвращения он планирует посвятить себя научному просвещению: «Лучший способ закончить такое — начать новый сложный проект».

