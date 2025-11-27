закрыть
27 ноября 2025, четверг, 19:22
У дневного сна выявили важное преимущество для мозга

  • 27.11.2025, 19:08
У дневного сна выявили важное преимущество для мозга

Подробности.

Ученые из Республиканского университета Уругвая установили, что генетическая предрасположенность к дневному сну может защищать от возрастного снижения объема мозга. Результаты исследования опубликованы в журнале Sleep Health: Journal of the National Sleep Foundation.

Авторы проанализировали данные почти 380 тысяч участников UK Biobank, применив менделевскую рандомизацию. Этот метод исследования использует генетические варианты (полиморфизмы) в качестве инструментальных переменных для оценки причинно-следственной связи между фактором риска и интересующим исходом (чаще всего, заболеванием).

Ученые сопоставили 92 генетических варианта, отвечающих за склонность дремать днем, с результатами МРТ и когнитивных тестов, чтобы оценить возможную причинную связь между дневным сном и состоянием мозга.

В выборке из 35 тысяч человек с МРТ оказалось, что у носителей генетической предрасположенности к регулярному дневному сну общий объем мозга был в среднем на 15,8 кубического сантиметра больше. По расчетам исследователей, это соответствует замедлению возрастного уменьшения объема мозга примерно на 2,5-6,5 года.

При этом связи с объемом гиппокампа, зрительной памятью или скоростью реакции выявлено не было. Это говорит о том, что дневной сон, по крайней мере на генетическом уровне, не выглядит фактором, напрямую влияющим на когнитивные способности. Авторы подчеркивают, что связь между дневным сном и объемом мозга остается умеренной и требует дальнейшего изучения, чтобы прояснить возможные механизмы.

