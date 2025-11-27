Экс-главу рупора лукашенковской пропаганды отправили в Россию

Экс-главу рупора лукашенковской пропаганды отправили в Россию3
- 27.11.2025, 19:29
Ирина Акулович стала советником-посланником посольства Беларуси в РФ.
Бывший генеральный директор БелТА Ирина Акулович получила новую должность. Указ о назначении подписал глава правительства Александр Турчин.
Документ появился на Национальном правовом интернет-портале.
Акулович стала советником-посланником посольства Республики Беларусь в Российской Федерации.
Вместе с этим ей был присвоен первый класс государственного гражданского служащего.
Напомним, с должности Акулович сняли 25 ноября указом Александра Лукашенко. Кто вместо нее возглавит БелТА, пока неизвестно.
Акулович родилась в 1974 году в Могилеве, окончила местный педагогический институт имени А.А.Кулешова.
Сначала работала учителем начальных классов в средней школе №21 Могилева, затем ушла в пропаганду.
Карьера Акулович началась на региональном телевидении – она трудилась в студии Могилевского областного ТВ. Затем девять лет (с 2009-го по 2018-й) возглавляла областной радиотелецентр.
В апреле 2018-го Акулович была назначена генеральным директором пропагандистского информагентства БелТА.
С августа 2024 года находится под персональными санкциями ЕС.