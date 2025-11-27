закрыть
Экс-главу рупора лукашенковской пропаганды отправили в Россию

  27.11.2025, 19:29
Экс-главу рупора лукашенковской пропаганды отправили в Россию
Ирина Акулович

Ирина Акулович стала советником-посланником посольства Беларуси в РФ.

Бывший генеральный директор БелТА Ирина Акулович получила новую должность. Указ о назначении подписал глава правительства Александр Турчин.

Документ появился на Национальном правовом интернет-портале.

Акулович стала советником-посланником посольства Республики Беларусь в Российской Федерации.

Вместе с этим ей был присвоен первый класс государственного гражданского служащего.

Напомним, с должности Акулович сняли 25 ноября указом Александра Лукашенко. Кто вместо нее возглавит БелТА, пока неизвестно.

Акулович родилась в 1974 году в Могилеве, окончила местный педагогический институт имени А.А.Кулешова.

Сначала работала учителем начальных классов в средней школе №21 Могилева, затем ушла в пропаганду.

Карьера Акулович началась на региональном телевидении – она трудилась в студии Могилевского областного ТВ. Затем девять лет (с 2009-го по 2018-й) возглавляла областной радиотелецентр.

В апреле 2018-го Акулович была назначена генеральным директором пропагандистского информагентства БелТА.

С августа 2024 года находится под персональными санкциями ЕС.

