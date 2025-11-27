Папа Римский прибыл в Турцию

закрыть
27 ноября 2025, четверг
  • 27.11.2025, 19:32
Это первый зарубежный визит Льва XIV.

Папа Лев XIV отправился в Турцию и Ливан в рамках своего первого зарубежного визита, следуя планам покойного Папы Франциска отметить важную для христианского мира дату и донести послание мира на фоне усилий по окончанию войны в Украине и снижению напряженности на Ближнем Востоке, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).

Первой остановкой понтифика станет Анкара, где он проведет встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и выступит с первой речью своего визита. Затем Папа отправится в Стамбул на трехдневные межконфессиональные и межрелигиозные мероприятия, после чего в воскресенье вылетит в Ливан — вторую и финальную часть поездки, которая продлится с 27 ноября по 2 декабря.

Главная цель визита в Турцию — 1700-летняя годовщина Первого Никейского собора, состоявшегося в 325 году и заложившего основы Никейского символа веры.

Ватикан рассматривает Ливан как оплот религиозной терпимости на Ближнем Востоке — особенно на фоне конфликтов, которые сократили число древних христианских общин региона.

Примечательно, что вылет пришелся на День благодарения в США — некоторые журналисты взяли с собой тыквенные пироги, рассчитывая угостить понтифика во время полета.

