Папа Римский прибыл в Турцию
- 27.11.2025, 19:32
Это первый зарубежный визит Льва XIV.
Папа Лев XIV отправился в Турцию и Ливан в рамках своего первого зарубежного визита, следуя планам покойного Папы Франциска отметить важную для христианского мира дату и донести послание мира на фоне усилий по окончанию войны в Украине и снижению напряженности на Ближнем Востоке, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).
Первой остановкой понтифика станет Анкара, где он проведет встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и выступит с первой речью своего визита. Затем Папа отправится в Стамбул на трехдневные межконфессиональные и межрелигиозные мероприятия, после чего в воскресенье вылетит в Ливан — вторую и финальную часть поездки, которая продлится с 27 ноября по 2 декабря.
Главная цель визита в Турцию — 1700-летняя годовщина Первого Никейского собора, состоявшегося в 325 году и заложившего основы Никейского символа веры.
Ватикан рассматривает Ливан как оплот религиозной терпимости на Ближнем Востоке — особенно на фоне конфликтов, которые сократили число древних христианских общин региона.
Примечательно, что вылет пришелся на День благодарения в США — некоторые журналисты взяли с собой тыквенные пироги, рассчитывая угостить понтифика во время полета.