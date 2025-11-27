закрыть
27 ноября 2025, четверг, 20:32
Спрос на жилье в Минске обрушился за месяц

  • 27.11.2025, 19:49
  • 2,212
Спрос на жилье в Минске обрушился за месяц

На то есть несколько причин.

Ноябрь рискует поставить антирекорд по продажам квартир в Минске. С чем связано резкое падение, рассказала независимый эксперт по недвижимости в Telegram-канале «Литовская о жилье».

По данным Национального кадастрового агентства на 26 ноября 2025 года, за неполный месяц было заключено только 929 сделок по купле-продаже столичных квартир.

Хотя еще в октябре их число достигло 1408. Это рекордное значение 2025 года. Тут же заметно проседание спроса более чем на треть.

Эксперт прогнозирует, что вряд ли в декабре сделок будет намного больше.

Почему люди перестали покупать.

Литовская видит четыре причины столь резкого падения спроса. В первую очередь цены. Стоимость квадратного метра постоянно растет.

«Люди уже просто не понимают, как квартиры могут стоить такие деньги. И не тянут», – считает эксперт.

Сыграли роль и дорогие кредиты на вторичное жилье. При средней зарплате банк сможет закрыть от 20 до 40% стоимости недвижимости, что несильно поможет.

Также минчане гораздо чаще обращают внимание на новостройки. Пока их доля в общих продажах невелика, но доступные кредиты заставляют все больше задумываться о таком жилье.

Из неочевидных факторов – уход «домашних инвесторов» со вторичного рынка. Речь идет о людях, которые специально покупали квартиры для их последующей сдачи в аренду.

По словам Литовской, доходность от такого жилья, приобретенного на пике, низка как никогда.

