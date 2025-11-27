закрыть
27 ноября 2025, четверг, 20:33
Названа скрытая причина высокого давления у миллионов пациентов

  • 27.11.2025, 20:02
Названа скрытая причина высокого давления у миллионов пациентов

Детали.

Британские исследователи из Университетского колледжа Лондонаа создали новый быстрый ПЭТ-КТ-тест, который позволяет точно обнаружить избыток гормона альдостерона — скрытую причину высокого давления у огромного числа пациентов. Работа опубликована в журнале New England Journal of Medicine (NEJM).

Примерно четверть людей с повышенным давлением могут иметь проблему с надпочечниками, которые вырабатывают слишком много альдостерона. Этот гормон заставляет организм задерживать соль и тем самым повышает давление.

Первичный гиперальдостеронизм — недооцененная причина гипертонии, которая повышает риск инфаркта, инсульта и почечных заболеваний. Многие пациенты никогда не проходят полноценную диагностику.

Обнаружить источник гормонального сбоя сложно: диагностика включает несколько анализов и инвазивную процедуру с установкой катетеров в крупные сосуды, доступную далеко не во всех клиниках — и не всегда точную.

Новый метод занимает всего 10 минут и показывает, какая из надпочечниковых желез производит избыток альдостерона.

«Мы ждали такой тест десятилетиями. Это британское новшество радикально меняет диагностику избытка альдостерона — важной, но часто скрытой причины гипертонии. Теперь мы сможем намного точнее подбирать лечение», — отметил профессор Брайан Уильямс, руководитель исследования.

Исследователи разработали уникальный препарат, который связывается с альдостерон-синтазой — ферментом, отвечающим за производство гормона. Он накапливается именно там, где железа вырабатывает слишком много альдостерона, буквально «подсвечивая» проблемный участок.

В пилотном исследовании 17 пациентов прошли процедуру — у всех удалось однозначно определить источник гормонального дисбаланса. Побочных эффектов не отмечено.

«Мы впервые можем увидеть это заболевание. Сигнал на снимках показывает уровень перепроизводства альдостерона. В будущем это позволит точечно воздействовать на патологический участок», — заключил профессор Уильямс.

