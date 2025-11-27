закрыть
27 ноября 2025, четверг, 20:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Почему некоторые люди не могут перестать «гонять» мысли в голове ночью?

  • 27.11.2025, 20:17
Почему некоторые люди не могут перестать «гонять» мысли в голове ночью?

Ученые выяснили.

Австралийские исследователи обнаружили, что хроническая бессонница может быть связана с нарушениями естественных циркадных ритмов умственной активности. Эта находка объясняет, почему у многих людей мысли продолжают «гонять» в голове даже глубокой ночью. Работа опубликована в журнале Sleep Medicine.

Бессонницей страдает около 10% населения, а среди пожилых людей — до трети. Многие описывают свои ночные состояния как «перегруженный», неконтролируемый поток мыслей. До сих пор это связывали с так называемой когнитивной гиперактивацией, но её происхождение оставалось неясным.

Ученые Университета Южной Австралии впервые проследили, как в течение 24 часов меняется характер мыслительной активности у пожилых людей с бессонницей по сравнению со здоровыми добровольцами.

Под строгим лабораторным контролем 32 участника (16 с хронической бессонницей и 16 без нарушений сна) провели сутки в состоянии бодрствования в постели, в тусклом освещении, с фиксированными приемами пищи и без внешних раздражителей. Каждый час они описывали свои мысли: их содержание, эмоциональность и степень контроля.

Обе группы продемонстрировали характерные суточные колебания: пик умственной активности — днем, спад — ранним утром. Но у людей с бессонницей выявились ключевые отличия.

«У здоровых участников мысли в течение суток переходили от дневного, целенаправленного характера к вечернему «отключению». У людей с бессонницей этот спад происходил намного слабее», — отметил руководитель исследования профессор Курт Лашингтон.

Кроме того, у них «пик» умственной активности смещался почти на шесть с половиной часов — мозг словно продолжал работать в дневном режиме поздно вечером, когда он должен был готовиться ко сну.

«Сон — это состояние, в котором мозг должен уходить от целенаправленных мыслей и эмоций. У людей с бессонницей этот процесс ослаблен и замедлен», — добавил Лашингтон.

По его словам, все указывает на нарушение циркадных механизмов, которые помогают мозгу «выключаться» ночью.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Разговоры посторонних о главном
Разговоры посторонних о главном Владимир Халип
Российская партия войны слила своих оппонентов
Российская партия войны слила своих оппонентов Денис Казанский
Кто прослушивает Путина?
Кто прослушивает Путина? Иван Яковина
Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип