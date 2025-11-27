закрыть
27 ноября 2025, четверг, 21:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси запустят один из самых протяженных автобусных маршрутов

  • 27.11.2025, 20:39
В Беларуси запустят один из самых протяженных автобусных маршрутов

Он свяжет Гродно и Гомель.

С 5 декабря между Гродно и Гомелем начнет курсировать прямой автобус. Как сообщает сервис по продаже билетов «Атлас», маршрут станет одним из самых протяженных в стране.

«Он пересекает всю страну с запада на восток или с востока на запад, когда следует из Гомеля в Гродно. Автобус также заезжает в Щучин, Лиду и Бобруйск. Время в пути — 7 часов 37 минут», — рассказали в «Атласе».

Запланированы два рейса в неделю: по пятницам и воскресеньям. Выезд из Гродно — 5.00, отправление из Гомеля — 18.10.

Как уточняет «Атлас», «если будет спрос у пассажиров, то плотность рейсов увеличат».

«На маршруте будет работать большой автобус со всеми необходимыми для комфортной поездки опциями. Кстати, можно говорить и о возрождении традиций. В 1980-х годах между Гродно и Гомелем также курсировал прямой автобус», — рассказали в сервисе.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Разговоры посторонних о главном
Разговоры посторонних о главном Владимир Халип
Российская партия войны слила своих оппонентов
Российская партия войны слила своих оппонентов Денис Казанский
Кто прослушивает Путина?
Кто прослушивает Путина? Иван Яковина
Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип