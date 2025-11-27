В Беларуси запустят один из самых протяженных автобусных маршрутов 27.11.2025, 20:39

Он свяжет Гродно и Гомель.

С 5 декабря между Гродно и Гомелем начнет курсировать прямой автобус. Как сообщает сервис по продаже билетов «Атлас», маршрут станет одним из самых протяженных в стране.

«Он пересекает всю страну с запада на восток или с востока на запад, когда следует из Гомеля в Гродно. Автобус также заезжает в Щучин, Лиду и Бобруйск. Время в пути — 7 часов 37 минут», — рассказали в «Атласе».

Запланированы два рейса в неделю: по пятницам и воскресеньям. Выезд из Гродно — 5.00, отправление из Гомеля — 18.10.

Как уточняет «Атлас», «если будет спрос у пассажиров, то плотность рейсов увеличат».

«На маршруте будет работать большой автобус со всеми необходимыми для комфортной поездки опциями. Кстати, можно говорить и о возрождении традиций. В 1980-х годах между Гродно и Гомелем также курсировал прямой автобус», — рассказали в сервисе.

