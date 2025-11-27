Лукашенко не верит в рассказы Путина об «успехах» армии РФ в Украине?
- 27.11.2025, 20:50
Диктатор заявил, что в войне РФ против Украины «не будет победителей».
Александр Лукашенко заявил в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину, опубликованном 27 ноября, что в войне РФ против Украины «не будет победителей».
«Американцы встречались с россиянами на Аляске. А сколько раз они встречались с украинцами? И тот же [президент США Дональд] Трамп с [президентом Украины Владимиром] Зеленским, с европейцами? Вы что, думаете, они просто чай попили? Или то, что вы видели за столом в начале переговоров, – протокольная съемка? Нет. Трамп и его команда субстантивно и основательно, содержательно провели очень большую работу: и с украинцами, и с европейцами, и с россиянами», – сказал Лукашенко.
По словам Лукашенко, в этой войне «не будет победителей, а будет катастрофа».