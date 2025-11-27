закрыть
27 ноября 2025, четверг, 21:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко не верит в рассказы Путина об «успехах» армии РФ в Украине?

  • 27.11.2025, 20:50
Лукашенко не верит в рассказы Путина об «успехах» армии РФ в Украине?

Диктатор заявил, что в войне РФ против Украины «не будет победителей».

Александр Лукашенко заявил в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину, опубликованном 27 ноября, что в войне РФ против Украины «не будет победителей».

«Американцы встречались с россиянами на Аляске. А сколько раз они встречались с украинцами? И тот же [президент США Дональд] Трамп с [президентом Украины Владимиром] Зеленским, с европейцами? Вы что, думаете, они просто чай попили? Или то, что вы видели за столом в начале переговоров, – протокольная съемка? Нет. Трамп и его команда субстантивно и основательно, содержательно провели очень большую работу: и с украинцами, и с европейцами, и с россиянами», – сказал Лукашенко.

По словам Лукашенко, в этой войне «не будет победителей, а будет катастрофа».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Разговоры посторонних о главном
Разговоры посторонних о главном Владимир Халип
Российская партия войны слила своих оппонентов
Российская партия войны слила своих оппонентов Денис Казанский
Кто прослушивает Путина?
Кто прослушивает Путина? Иван Яковина
Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип