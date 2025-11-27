Россияне расстреляли пятерых пленных украинских защитников в районе Гуляйполя 2 27.11.2025, 21:12

1,880

Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций.

Российские оккупанты 27 ноября убили пятерых украинских военнопленных в районе Гуляйполя Запорожской области. Об этом сообщается в Facebook прокуратуры региона.

«Около 9.00 военные России на гуляйпольском направлении расстреляли попавших в плен пятерых защитников Украины», – сказано в сообщении.

В прокуратуре Запорожской области отметили, что «убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций» и «тяжким международным преступлением».

Ранее аналитический проект DeepState, который сотрудничает с Минобороны, проинформировал в Telegram, что оккупанты расстреляли пятерых украинских военнопленных западнее Зеленого Гая.

По имеющимся данным, враг взял в плен украинских военных в посадке, положил их в один ряд, а после допроса расстрелял.

Как указал DeepState, оккупанты взяли в плен пятерых бойцов группы прикрытия после самовольного ухода одного из украинских подразделений в районе Гуляйполя.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com