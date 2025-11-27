закрыть
Россияне расстреляли пятерых пленных украинских защитников в районе Гуляйполя

2
  • 27.11.2025, 21:12
  • 1,880
Россияне расстреляли пятерых пленных украинских защитников в районе Гуляйполя

Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций.

Российские оккупанты 27 ноября убили пятерых украинских военнопленных в районе Гуляйполя Запорожской области. Об этом сообщается в Facebook прокуратуры региона.

«Около 9.00 военные России на гуляйпольском направлении расстреляли попавших в плен пятерых защитников Украины», – сказано в сообщении.

В прокуратуре Запорожской области отметили, что «убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций» и «тяжким международным преступлением».

Ранее аналитический проект DeepState, который сотрудничает с Минобороны, проинформировал в Telegram, что оккупанты расстреляли пятерых украинских военнопленных западнее Зеленого Гая.

По имеющимся данным, враг взял в плен украинских военных в посадке, положил их в один ряд, а после допроса расстрелял.

Как указал DeepState, оккупанты взяли в плен пятерых бойцов группы прикрытия после самовольного ухода одного из украинских подразделений в районе Гуляйполя.

