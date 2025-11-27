Россияне расстреляли пятерых пленных украинских защитников в районе Гуляйполя

Россияне расстреляли пятерых пленных украинских защитников в районе Гуляйполя2
- 27.11.2025, 21:12
Российские оккупанты 27 ноября убили пятерых украинских военнопленных в районе Гуляйполя Запорожской области. Об этом сообщается в Facebook прокуратуры региона.
«Около 9.00 военные России на гуляйпольском направлении расстреляли попавших в плен пятерых защитников Украины», – сказано в сообщении.
В прокуратуре Запорожской области отметили, что «убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций» и «тяжким международным преступлением».
Ранее аналитический проект DeepState, который сотрудничает с Минобороны, проинформировал в Telegram, что оккупанты расстреляли пятерых украинских военнопленных западнее Зеленого Гая.
По имеющимся данным, враг взял в плен украинских военных в посадке, положил их в один ряд, а после допроса расстрелял.
Как указал DeepState, оккупанты взяли в плен пятерых бойцов группы прикрытия после самовольного ухода одного из украинских подразделений в районе Гуляйполя.