Можно ли белорусам не платить за «красивые» номера?

Ответили в ГАИ.

Большинство автомобильных регистрационных знаков выглядят обычно и не привлекают внимания.

Некоторые автовладельцы, регистрируя машину, хотят получить запоминающиеся или даже определенные номера.

Всегда ли это делается за деньги? И как сохранить красивые номерные знаки после продажи авто? На эти вопросы ответили сотрудники Витебской ГАИ в своем аккаунте в Instagram.

Если вы выбрали и оплатили запоминающийся номер автомобиля, то при продаже его, скорее всего, заберут.

«Номера не являются собственностью автомобилиста. Они принадлежат государству. При продаже транспортного средства и снятия его с учета регистрационные знаки сдаются в ГАИ», – подчеркнули в Госавтоинспекции.

Однако есть возможность их сохранить. Нужно просто заключить договор на хранение в ГАИ.

Изготовление регистрационного знака в индивидуальном порядке (не только 5 одинаковых цифр, а, возможно, просто знаковое для автовладельца сочетание) стоит 60 базовых величин. На сегодня это Br2520. Основное правило – такого сочетания не должно быть у другой машины.

Если непринципиально иметь индивидуальные регистрационные знаки и хочется просто подобрать номер по душе, нужно будет заплатить 10 базовых величин (Br420).

Также можно довериться удаче. При постановке авто на учет сочетание цифр определяется случайным образом. Если повезет, красивые номерные знаки можно получить совершенно бесплатно.

