Министр войны США прибыл на авианосец в Карибском море
- 27.11.2025, 21:40
США готовятся к свержению Мадуро?
Министр войны США Пит Хегсет прибыл на американский авианосец USS Gerald R. Ford, который находится в Карибском море. Об этом сообщил Пентагон на своей странице в соцсети X.
Ведомство опубликовало видео, на котором Хегсет в шлеме идет по палубе в окружении военных.
«Добро пожаловать на USS Gerald R. Ford, министр войны», — говорится в публикации.
15 ноября диктатор Венесуэлы Николас Мадуро обратился к американским гражданам с призывом не допустить войны в Карибском бассейне. Он назвал потенциальный вооруженный конфликт «трагедией» для всей Америки и выразил мнение, что действия США направлены против «всего человечества».