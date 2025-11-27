Министр войны США прибыл на авианосец в Карибском море 27.11.2025, 21:40

Пит Хегсет

США готовятся к свержению Мадуро?

Министр войны США Пит Хегсет прибыл на американский авианосец USS Gerald R. Ford, который находится в Карибском море. Об этом сообщил Пентагон на своей странице в соцсети X.

Ведомство опубликовало видео, на котором Хегсет в шлеме идет по палубе в окружении военных.

«Добро пожаловать на USS Gerald R. Ford, министр войны», — говорится в публикации.

15 ноября диктатор Венесуэлы Николас Мадуро обратился к американским гражданам с призывом не допустить войны в Карибском бассейне. Он назвал потенциальный вооруженный конфликт «трагедией» для всей Америки и выразил мнение, что действия США направлены против «всего человечества».

