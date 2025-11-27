Каллас: За последние 100 лет Россия напала более чем на 19 стран 27.11.2025, 22:03

Кая Каллас

Фото: Getty Images

Ни одна из них не нападала на РФ.

Евросоюз внесет значительный вклад в гарантии безопасности для Украины, предоставляя ей финансирование, обучение и поддержку ее оборонной промышленности. Об этом 26 ноября по итогам неформальной видеоконференции Совета по иностранным делам заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

Стенограмму пресс-конференции опубликовала европейская служба внешних связей.

По словам Каллас, гарантии безопасности для Украины не меняют того факта, что настоящей угрозой является Россия.

«За последние 100 лет Россия напала более чем на 19 стран, на некоторые из них даже три-четыре раза. Ни одна из этих стран никогда не нападала на Россию. Поэтому в любом мирном соглашении мы должны сосредоточиться на том, как добиться от российской стороны прекращения агрессии навсегда и не допустить изменения границ силой», – подчеркнула европейский дипломат.

Как указала Каллас, в мире редко случаются войны, где ситуация «настолько однозначна».

«У нас есть один агрессор и одна жертва. Акцент должен быть сделан на том, что должна сделать Россия – агрессор, а не на том, чем должна пожертвовать Украина – жертва», – отметила глава дипломатии ЕС.

Каллас также подчеркнула важность соблюдения принципов суверенитета, независимости, территориальной целостности и неотъемлемого права Украины на самооборону.

