Какой будет погода в Беларуси 28 ноября
- 27.11.2025, 23:46
Возможен туман и до +4°С.
В Беларуси 28 ноября будет преимущественно без осадков, лишь ночью местами по северу ожидается небольшой снег, мокрый снег. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В пятницу будет облачно с прояснениями. В ночные и утренние часы местами возможен туман, слабый гололед. На отдельных участках дорог — гололедица. Ветер прогнозируется западный, юго-западный 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2 градусов. Днем будет от минус 1 до плюс 4 градусов.