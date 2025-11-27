Какой будет погода в Беларуси 28 ноября 27.11.2025, 23:46

Возможен туман и до +4°С.

В Беларуси 28 ноября будет преимущественно без осадков, лишь ночью местами по северу ожидается небольшой снег, мокрый снег. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачно с прояснениями. В ночные и утренние часы местами возможен туман, слабый гололед. На отдельных участках дорог — гололедица. Ветер прогнозируется западный, юго-западный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2 градусов. Днем будет от минус 1 до плюс 4 градусов.

