закрыть
28 ноября 2025, пятница, 0:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Какой будет погода в Беларуси 28 ноября

  • 27.11.2025, 23:46
Какой будет погода в Беларуси 28 ноября

Возможен туман и до +4°С.

В Беларуси 28 ноября будет преимущественно без осадков, лишь ночью местами по северу ожидается небольшой снег, мокрый снег. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Возможен туман и до +4°С. Какой будет погода в Беларуси 28 ноября

В пятницу будет облачно с прояснениями. В ночные и утренние часы местами возможен туман, слабый гололед. На отдельных участках дорог — гололедица. Ветер прогнозируется западный, юго-западный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2 градусов. Днем будет от минус 1 до плюс 4 градусов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Разговоры посторонних о главном
Разговоры посторонних о главном Владимир Халип
Российская партия войны слила своих оппонентов
Российская партия войны слила своих оппонентов Денис Казанский
Кто прослушивает Путина?
Кто прослушивает Путина? Иван Яковина
Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип