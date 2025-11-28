Умерла военнослужащая Нацгвардии США, которая получила ранение возле Белого дома

Умерла военнослужащая Нацгвардии США, которая получила ранение возле Белого дома1
- 28.11.2025, 8:07
- 1,596
Трамп подтвердил это во время своего обращения ко Дню благодарения.
Президент США Дональд Трамп сообщил о смерти военнослужащей Национальной гвардии, которая получила ранения в результате стрельбы возле Белого дома.
Об этом сообщает Fox News.
Трамп сообщил о смерти 20-летней военнослужащей Национальной гвардии Западной Вирджинии Сары Бекстром во время своего обращения ко Дню благодарения.
«Сара Бекстром из Западной Вирджинии, одна из гвардейцев, о которых мы говорим, уважаемая, молодая, замечательная женщина, начала службу в июне 2023 года, проявив себя выдающимся человеком. Она только что умерла», - сказал Трамп.
Второй военнослужащий Национальной гвардии, 24-летний Эндрю Вулф, остается в критическом состоянии, проинформировал Трамп.
Военные получили ранения 26 ноября в Вашингтоне, где в нескольких кварталах от Белого дома произошла стрельба.
После инцидента была информация, что оба бойца погибли, однако вскоре директор ФБР Кэш Патель опроверг эти заявления. Он сказал, что нацгвардейцы находятся в критическом состоянии.