Умерла военнослужащая Нацгвардии США, которая получила ранение возле Белого дома 1 28.11.2025, 8:07

1,596

Трамп подтвердил это во время своего обращения ко Дню благодарения.

Президент США Дональд Трамп сообщил о смерти военнослужащей Национальной гвардии, которая получила ранения в результате стрельбы возле Белого дома.

Об этом сообщает Fox News.

Трамп сообщил о смерти 20-летней военнослужащей Национальной гвардии Западной Вирджинии Сары Бекстром во время своего обращения ко Дню благодарения.

«Сара Бекстром из Западной Вирджинии, одна из гвардейцев, о которых мы говорим, уважаемая, молодая, замечательная женщина, начала службу в июне 2023 года, проявив себя выдающимся человеком. Она только что умерла», - сказал Трамп.

Второй военнослужащий Национальной гвардии, 24-летний Эндрю Вулф, остается в критическом состоянии, проинформировал Трамп.

Военные получили ранения 26 ноября в Вашингтоне, где в нескольких кварталах от Белого дома произошла стрельба.

После инцидента была информация, что оба бойца погибли, однако вскоре директор ФБР Кэш Патель опроверг эти заявления. Он сказал, что нацгвардейцы находятся в критическом состоянии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com