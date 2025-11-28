У Зеленского сделали важное заявление по мирному соглашению 28.11.2025, 8:25

Андрей Ермак

Президент Украины занял принципиальную позицию.

Президент Украины Владимир Зеленский не подпишет ни одного документа, который предусматривает отказ Украины от любой части ее территории.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрея Ермака изданию The Atlantic.

По его словам, ни один здравомыслящий человек сегодня не подписал бы документ об отказе от территории.

«Пока Зеленский президент, никто не должен рассчитывать на то, что мы откажемся от территории. Он не подпишет соглашение об отказе от территории», - заверил Ермак.

Также руководитель Офиса президента подчеркнул, что Конституция Украины это запрещает.

«Никто не может этого сделать, если не хочет идти против Конституции Украины и украинского народа», - отметил он.

Андрей Ермак сообщил, что на следующем этапе переговоров президент намерен провести красную линию в вопросе отказа от украинских территорий, временно оккупированных Россией.

«Сейчас мы можем реально говорить только об определении линии соприкосновения. Это то, что мы должны сделать», - сказал Ермак.

