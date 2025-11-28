Defense Express: Беларусь могла тайно создать дешевую крылатую ракету для РФ 1 28.11.2025, 8:36

Опубликованы ее характеристики.

Компания E-System Solutions на выставке Dubai Airshow в ОАЭ представила новую ударную систему на базе дешевой крылатой ракеты LCCM (Low Cost Cruise Missile) Mk2.

Эта ракета может быть специальной разработкой Беларуси для россиян, пишет Defense Express.

В качестве доказательства аналитики указывают то, что производитель ракеты — E-System Solutions — заявлен как «белорусско-эмиратская компания». Однако один из российских пропагандистских ресурсов позиционирует эту компанию как «недавно основанную специалистами из РБ и ОАЭ» и которая «до сих пор не демонстрировала заметных успехов».

«Впрочем, например, ранее в этом году была новость о том, что белорусская компания с тем же названием показала макет зенитного ракетного комплекса «Бук-МБ2К» — и вполне вероятно, что речь идет об одной и той же компании», — говорится в материале.

Учитывая, что в E-System Solutions заявляют, что их ракета LCCM Mk2 была создана с учетом опыта «украинского театра военных действий», не исключено, что она разрабатывалась с привлечением российских специалистов.

«А публичную демонстрацию можно объяснить желанием бросить «пыль в глаза» — мол, это совместная белорусско-эмиратская разработка и РФ здесь ни при чем», — подчеркнули аналитики.

Технические характеристики белорусской ракеты

Дальность, на которую может бить эта ракета, составляет 500-1000 км, при этом боевая часть в зависимости от дальности составляет 25-50 кг.

«То есть речь идет о попытке вписаться в «тренд» на дешевые крылатые ракеты, разработка которых сейчас приобретает популярность на западе, и среди всего в Соединенных Штатах, где ищут действительно дешевых возможностей для поражения целей на значительные расстояния», — отметили в Defense Express.

Длина ракеты — 3,15 метра, размах крыльев — 2,5 метра, скорость до 600 км/ч, максимальная высота полета — до 11 500 метров. Тип системы наведения, которую использует ракета LCCM Mk2, не разглашается, отмечает издание EDR Magazine.

Ракета предназначена для использования как с наземных платформ (катапульты, пусковая на шасси легкобронированных машин и контейнерная пусковая), так и с кораблей.

На сегодня известно, что в компании завершили разработку комплекса и крылатой ракеты и в ближайшее время должны пройти его испытания.

