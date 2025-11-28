закрыть
28 ноября 2025, пятница, 9:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Defense Express: Беларусь могла тайно создать дешевую крылатую ракету для РФ

1
  • 28.11.2025, 8:36
  • 3,554
Defense Express: Беларусь могла тайно создать дешевую крылатую ракету для РФ

Опубликованы ее характеристики.

Компания E-System Solutions на выставке Dubai Airshow в ОАЭ представила новую ударную систему на базе дешевой крылатой ракеты LCCM (Low Cost Cruise Missile) Mk2.

Эта ракета может быть специальной разработкой Беларуси для россиян, пишет Defense Express.

В качестве доказательства аналитики указывают то, что производитель ракеты — E-System Solutions — заявлен как «белорусско-эмиратская компания». Однако один из российских пропагандистских ресурсов позиционирует эту компанию как «недавно основанную специалистами из РБ и ОАЭ» и которая «до сих пор не демонстрировала заметных успехов».

«Впрочем, например, ранее в этом году была новость о том, что белорусская компания с тем же названием показала макет зенитного ракетного комплекса «Бук-МБ2К» — и вполне вероятно, что речь идет об одной и той же компании», — говорится в материале.

Учитывая, что в E-System Solutions заявляют, что их ракета LCCM Mk2 была создана с учетом опыта «украинского театра военных действий», не исключено, что она разрабатывалась с привлечением российских специалистов.

«А публичную демонстрацию можно объяснить желанием бросить «пыль в глаза» — мол, это совместная белорусско-эмиратская разработка и РФ здесь ни при чем», — подчеркнули аналитики.

Технические характеристики белорусской ракеты

Дальность, на которую может бить эта ракета, составляет 500-1000 км, при этом боевая часть в зависимости от дальности составляет 25-50 кг.

«То есть речь идет о попытке вписаться в «тренд» на дешевые крылатые ракеты, разработка которых сейчас приобретает популярность на западе, и среди всего в Соединенных Штатах, где ищут действительно дешевых возможностей для поражения целей на значительные расстояния», — отметили в Defense Express.

Длина ракеты — 3,15 метра, размах крыльев — 2,5 метра, скорость до 600 км/ч, максимальная высота полета — до 11 500 метров. Тип системы наведения, которую использует ракета LCCM Mk2, не разглашается, отмечает издание EDR Magazine.

Ракета предназначена для использования как с наземных платформ (катапульты, пусковая на шасси легкобронированных машин и контейнерная пусковая), так и с кораблей.

На сегодня известно, что в компании завершили разработку комплекса и крылатой ракеты и в ближайшее время должны пройти его испытания.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Разговоры посторонних о главном
Разговоры посторонних о главном Владимир Халип
Российская партия войны слила своих оппонентов
Российская партия войны слила своих оппонентов Денис Казанский
Кто прослушивает Путина?
Кто прослушивает Путина? Иван Яковина
Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип