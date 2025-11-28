«Никто не отчитывает как маленькую, если не пропылесосила» 28.11.2025, 8:51

Белоруска ушла от мужчины из-за того, что тот заставлял ее готовить и убирать.

Вопрос, как поделить домашние обязанности, встает перед многими парами. В патриархальной модели мира все просто — «мужчина зарабатывает деньги, а женщина создает уют». Но как быть, если она не успевает выполнять свои «обязанности» и тоже хочет отдохнуть после тяжелого рабочего дня?

«Зеркало» поговорило с белоруской, которая рассталась со своим партнером, хотя финансово от него зависела, — чтобы развивать свое дело и больше не терпеть кухонное рабство.

Имена изменены для безопасности собеседницы.

«Каждый день работала с 12 до 20 часов»

Сейчас Ольге 38 лет. Со своим — на тот момент будущим — партнером Сергеем она познакомилась около двух лет назад. Он был немного младше, но для нее «это было не важно». Встреча состоялась в баре: мужчина уже сидел возле стойки, когда Ольга подошла сделать заказ.

— Сергей как-то сразу обратил на меня внимание и предложил подсесть к нему, чтобы мы могли пообщаться, пока я буду ждать свой напиток. Я была не против, так как пришла в бар без компании. И, как потом оказалось, нам было о чем с ним поболтать, — вспоминает Ольга. — У Сергея своя строительная фирма, а я занимаюсь пошивом одежды на заказ. Весь вечер мы обсуждали, как сложно вести бизнес, развиваться в нем, нести ответственность за сотрудников, платить налоги и решать косяки, периодически возникающие в работе. Думаю, тогда между нами проскочила искра взаимной симпатии.

По словам Ольги, отношения с Сергеем развивались стремительно. Уже на десятый день после знакомства мужчина решил остаться в гостях на «подольше», а вскоре и вовсе «переехал с концами» в съемную квартиру своей избранницы.

— Можно сказать, что мы начали жить вместе на эмоциях и в период влюбленности, поэтому о разделении обязанностей и быте сначала речи не шло. Все делали вместе: готовили, прибирались — было супер, — рассказывает Ольга. — Сергей уже тогда видел, что я не хозяюшка и не хранительница очага, но поначалу его это полностью устраивало. Он же, в свою очередь, решил взять на себя миссию «добытчика»: оплачивать квартиру, закупать продукты, средства гигиены.

Через пару месяцев совместной жизни у пары начались первые разногласия. Сергей стал регулярно говорить о «женских обязанностях» Ольги, упрекать ее в том, что она не успевает заниматься бытом, как это делают, например, его мама и сестра. Женщина признается, что претензии партнера пару раз даже доводили ее до слез. После таких ссор, впрочем, Сергей признавал, что «перегнул палку» и просил прощения. И Ольга прощала.

— Главным аргументом Сергея в спорах было то, что он же оплачивает все наши нужды, так почему я не могу приготовить и прибрать. Хотя я это делала по мере возможности, когда не была занята работой. Причем часто так получалось, что приготовленное мной приходилось просто выбрасывать, потому что Сергей не брал на работу ссобойку, а я одна не могла столько съесть и все портилось, — вспоминает Ольга. — С моим предыдущим партнером у нас тоже были притирки в плане быта, но они были успешно пройдены, и в итоге все делал тот, кто раньше оказывался дома или у кого был выходной.

Еще через пару месяцев конфликтов стало больше. Причиной для них стало финансовое положение Ольги. В бизнесе женщины начались проблемы и, чтобы он оставался на плаву, ей приходилось работать больше, чем раньше, во время знакомства с Сергеем.

— Чтобы я точно и не думала надеяться на него, он постоянно повторял, что не должен мне помогать, что «это только мои проблемы» или что мне нужно устроиться на вторую работу, раз все так. А я и так каждый день работала с 12 до 20 часов, — уточняет Ольга. — Иногда, правда, он «сжаливался» и давал пару копеек, за это спасибо, конечно. Но с каждым месяцем я все чаще слышала на свои просьбы либо претензии, либо прямой отказ. И я не говорю о чем-то заоблачном. Условно, он мог отказаться подкинуть меня на машине до работы, хотя ему было по пути, и сослаться на то, что мне и ногами близко идти.

При этом чувство любви к Сергею сохранялось — и подпитывалось его обещаниями и красивыми словами. Но, как вспоминает Ольга, в глубине души ей было очень больно и горько оттого, что, находясь в отношениях, она чувствовала себя одинокой. Конфликты на бытовой почве только усугубляли это чувство, добавляя ощущения, что ее «старания не ценят».

— Например, если я что-то приготовила, Сергей легко мог сказать «я это не хочу», «это я не буду», а если еда постояла два-три дня, то тем более он отказывался ее есть, — рассказывает Ольга. — Или же Сергей мог заявить, что я ничего по дому не делаю, хотя именно я мыла сантехнику, полы, вытирала пыль и пылесосила. Иногда он мог помочь с мытьем посуды.

«Сидела без денег и выпрашивала у него копейку на шампунь»

Так прошел первый год отношений Ольги и Сергея. Она все больше становилась финансово зависима от своего партнера, так как выйти в прибыль у нее не получалось, сколько бы ни старалась.

— Для меня пошив одежды не просто бизнес — это дело всей моей жизни. Хоть многое не получалось, но я свою работу любила и отказываться от нее не собиралась, — подчеркивает Ольга. — Зная это, Сергей говорил, что я, наоборот, должна все закрыть, сидеть дома и целыми днями драить квартиру. Ведь он же обеспечивает и хочет, чтобы когда он приходит с работы уставший, его встречал вкусный ужин и домашний уют. При этом я сидела без денег и выпрашивала у него копейку на парикмахерскую, крем для лица или шампунь. Хотя в начале наших отношений он говорил, что «на мою красоту всегда даст денег».

Видя к себе такое отношение Сергея, Ольга решила «стиснуть зубы» и начать собирать деньги на первое время, готовясь к расставанию: стало ясно, что так жить дальше нельзя. Ее подруги тоже «были в шоке» и намекали, что стоит расставаться. Ольга вспоминает, что на все ее попытки обсудить проблемы в отношениях Сергей говорил: «Если тебе что-то не нравится, то я уйду». Вот только никуда не уходил.

— В нашу последнюю ссору Сергей в своих требованиях вообще дошел до того, что предложил мне вставать на три часа раньше обычного, жертвуя сном, чтобы сделать уборку и наготовить ему еды, раз я прихожу с работы позже его. И тут я в очередной раз поняла — ему абсолютно все равно на мои мечты, стремления, развитие, я для него только функция, — говорит Ольга. — Я очень устала жить под таким давлением и недавно решила прекратить это. Дождалась, когда он уйдет на работу, собрала его вещи и написала СМС, чтобы вечером пришел их забрать. А когда вернулась с работы, его и вещей уже не было. Тогда убралась в квартире, помыла пол, сходила в душ и легла спать с чувством облегчения.

«Никакие деньги не стоят того, чтобы быть зависимой»

Сейчас, признается Ольга, ей стало гораздо легче в бытовом плане. Готовит она только для себя, а когда не остается сил на ужин, может заказать доставку или поесть в кафе. Собеседница очень рада, что теперь ее «никто не отчитывает как маленькую, если она вовремя не пропылесосила», а влажную уборку квартиры она делает уже по своему графику раз в неделю.

— Я по-прежнему занимаюсь производством одежды, также выплачиваю долги, и хоть финансово мне сейчас трудно и нет уверенности в завтрашнем дне, я стараюсь справляться самостоятельно, — уточняет Ольга. — Еще я пытаюсь вернуть себе себя, свою привлекательность как женщины, так как в последние полгода перед расставанием я не чувствовала себя желанной. От стресса я тогда даже поправилась на десятку, но уже сейчас сбросила пару килограмм и начала носить некоторые джинсы, в которые перестала влезать.

По словам Ольги, ей все еще бывает грустно и больно от осознания, что когда-то она жила с человеком, у которого «только потребительское отношение к женщинам». Но есть надежда, что скоро она «сможет оправиться от этого опыта».

— Выводы из всей этой истории такие: никакие деньги и закрытие финансовых вопросов не стоят того, чтобы быть зависимой от другого человека, от его капризов и прихотей, — говорит Ольга. — Особенно это опасно, если рядом оказывается человек без развитого эмоционального интеллекта, в картине мира которого после работы устает только он.

