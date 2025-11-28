В Беларуси задержали сына высокопоставленной российской чиновницы 28.11.2025, 9:12

Он скрывался три месяца.

В Беларуси задержали сына российской налоговой чиновницы Антона Гусева, подозреваемого в совершении смертельного ДТП в Воронеже. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Россию, пишет RTVi.

Как сообщил депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских, он узнал о задержании россиянина в Беларуси в ответ на официальный запрос на имя главы Следственного комитета (СК) России Александра Бастрыкина.

Информацию о задержании Гусева телеканалу РЕН ТВ подтвердила его мать — высокопоставленная сотрудница Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ. По данным voronezh1.ru, мужчина скрывался от правоохранителей почти три месяца.

По данным СМИ, 3 сентября 2025 года в Воронеже пьяный Александр Гусев, не имея водительских прав, сел за руль Volkswagen Golf после посещения бара с бывшей девушкой, 22-летней Валерией Султановой. Он не справился с управлением и врезался в припаркованный грузовик. Султанова погибла на месте, Гусев был госпитализирован. Через четыре дня он сбежал из больницы, после чего его объявили в розыск.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com