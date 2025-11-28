В Беларуси задержали сына высокопоставленной российской чиновницы
- 28.11.2025, 9:12
Он скрывался три месяца.
В Беларуси задержали сына российской налоговой чиновницы Антона Гусева, подозреваемого в совершении смертельного ДТП в Воронеже. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Россию, пишет RTVi.
Как сообщил депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских, он узнал о задержании россиянина в Беларуси в ответ на официальный запрос на имя главы Следственного комитета (СК) России Александра Бастрыкина.
Информацию о задержании Гусева телеканалу РЕН ТВ подтвердила его мать — высокопоставленная сотрудница Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ. По данным voronezh1.ru, мужчина скрывался от правоохранителей почти три месяца.
По данным СМИ, 3 сентября 2025 года в Воронеже пьяный Александр Гусев, не имея водительских прав, сел за руль Volkswagen Golf после посещения бара с бывшей девушкой, 22-летней Валерией Султановой. Он не справился с управлением и врезался в припаркованный грузовик. Султанова погибла на месте, Гусев был госпитализирован. Через четыре дня он сбежал из больницы, после чего его объявили в розыск.