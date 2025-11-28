закрыть
28 ноября 2025, пятница, 9:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси задержали сына высокопоставленной российской чиновницы

  • 28.11.2025, 9:12
В Беларуси задержали сына высокопоставленной российской чиновницы

Он скрывался три месяца.

В Беларуси задержали сына российской налоговой чиновницы Антона Гусева, подозреваемого в совершении смертельного ДТП в Воронеже. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Россию, пишет RTVi.

Как сообщил депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских, он узнал о задержании россиянина в Беларуси в ответ на официальный запрос на имя главы Следственного комитета (СК) России Александра Бастрыкина.

Информацию о задержании Гусева телеканалу РЕН ТВ подтвердила его мать — высокопоставленная сотрудница Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ. По данным voronezh1.ru, мужчина скрывался от правоохранителей почти три месяца.

По данным СМИ, 3 сентября 2025 года в Воронеже пьяный Александр Гусев, не имея водительских прав, сел за руль Volkswagen Golf после посещения бара с бывшей девушкой, 22-летней Валерией Султановой. Он не справился с управлением и врезался в припаркованный грузовик. Султанова погибла на месте, Гусев был госпитализирован. Через четыре дня он сбежал из больницы, после чего его объявили в розыск.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Разговоры посторонних о главном
Разговоры посторонних о главном Владимир Халип
Российская партия войны слила своих оппонентов
Российская партия войны слила своих оппонентов Денис Казанский
Кто прослушивает Путина?
Кто прослушивает Путина? Иван Яковина
Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип