Макс Корж анонсировал концерт в Бухаресте 28.11.2025, 9:18

Макс Корж

Продажи билетов стартуют 2 декабря.

Белорусский певец Макс Корж вечером 27 ноября анонсировал концерт в столице Румынии Бухаресте.

Ожидается, что концерт состоится 23 мая на Национальном стадионе, который вмещает 54 тысячи человек. Продажи билетов стартуют 2 декабря.

«Все на выезд!» — призвал своих поклонников Макс Корж.

Напомним, последний концерт белорусского исполнителя, который прошел 9 августа 2025 года на стадионе PGE Narodowy в Варшаве (Польша), собрал более 70 тысяч человек и омрачился скандалом.

11 августа полиция Варшавы заявила, что во время концерта задержала 109 человек за ряд нарушений, в том числе за нападение на охранников и хранение наркотиков.

Кроме того, фанаты Коржа накануне концерта 8 августа утроили «разогрев» в одном из районов города. В тот день, по данным полиции, были задержаны девять человек, а 25 — оштрафованы.

12 августа премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что после концерта Макса Коржа Польшу должны будут покинуть 63 человека — 57 граждан Украины и шесть — Беларуси.

6 сентября у беларусского исполнителя был запланирован концерт в Алматы (Казахстан). Однако выступление отменили. Как пояснил исполнитель, это случилось, потому что фанаты так сильно «качнули» в Варшаве, что власти казахстанского города решили, что «не вывезут» концерт.

