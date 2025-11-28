Провокация Путина с «мирным планом» провалилась
- Игорь Эйдман
- 28.11.2025, 9:45
Стала очевидна бессмысленность и глупость мышиной возни.
Путин фактически послал Трампа с его «мирным планом» подальше - отказался от любого компромисса с Украиной, любых договоров с Зеленским. Стала очевидна бессмысленность и глупость мышиной возни администрации Трампа. Какой, нафиг, «мирный план» может быть с путинским режимом, который даже не скрывает того, что стремится не к миру, а к полной победе в войне?
Зачем же тогда Кремль воспользовался предложением своего агента Виткоффа и вбросил этот план в СМИ?
Путин хотел:
1. Сорвать новые американские санкции и поставки дальнобойных ракет Украине.
Отчасти удалось, но санкции против «Роснефти» и «Лукойла», вопреки ожиданиям Кремля, отменены не были.
2. Поссорить США с Украиной, которая заведомо не могла принять этот план капитуляции.
Пока не удалось — благодаря гибкости и тонкой игре украинцев с американцами.
3. Заполучить нахаляву неоккупированную часть Донбасса, которую американцы заставили бы Украину сдать по этому плану без боя России.
Не удалось и не могло получиться.
4. Внести раскол в украинское общество по теме принятия или непринятия американских предложений, деморализовать армию перспективой неизбежной сдачи позиций под американским давлением.
Организовать какой-то новый Майдан против Зеленского — со стороны патриотов или, наоборот, сторонников мира любой ценой. Не удалось и не могло удаться.
Таким образом, кремлевская провокация с псевдомирным планом удалась только в незначительной степени. Дальнейшее зависит от того, как будет вести себя опозорившийся в очередной раз Трамп.
Игорь Эйдман, «Телеграм»