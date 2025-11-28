Диетолог назвала чай №1 для здоровья желудка 28.11.2025, 9:48

1,790

иллюстративное фото

Его можно пить от одной до трех чашек в день.

Страдаете ли вы от газов, вздутия или других проблем с животом, чаи для пищеварения могут помочь.

В частности, диетологи рекомендуют чай с перечной мятой, который особенно полезен для пищеварения, пишет Prevention. Отмечается, что хотя употребление достаточного количества клетчатки и жидкости необходимо для хорошего пищеварения, иногда организму может потребоваться что-то дополнительное, и здесь на помощь приходит чай с перечной мятой.

Как рассказала диетолог Лорен Манакер, мятный чай особенно эффективен для облегчения симптомов, связанных с синдромом раздраженного кишечника (СРК), таких как газы, вздутие и боли в животе, благодаря содержащемуся в нем маслу перечной мяты.

«Мощный ингредиент этого чая - ментол, натуральное соединение, оказывающее спазмолитическое действие на гладкую мускулатуру пищеварительного тракта», - объяснила Манакер.

Ментол помогает расслабить мышцы желудка и кишечника, что может облегчить спазмы, вызывающие боль. Этот механизм также способствует более легкому отхождению газов, уменьшая вздутие живота. Чашка мятного чая после обильного приема пищи может освежить кишечник.

Диетолог посоветовала пить мятный чай после еды или перед сном, чтобы успокоить организм. Она отметила, что можно смело выпивать от одной до трех чашек в день для заметного эффекта.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com