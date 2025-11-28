Белорус отдал авто на ремонт, долго ждал, а потом случилось неожиданное 28.11.2025, 10:48

1,544

Житель Могилева вдруг увидел свою машину на дороге.

В Могилеве суд рассмотрел дело автомеханика, который, получив машину на ремонт, систематически использовал ее для собственных поездок, пишет «Знамя юности».

Житель Могилева Олег оставил свой автомобиль на ремонт у знакомого мастера Кирилла. Мужчину ему часто рекомендовали общие знакомые: молодой, многодетный отец, вежливый, непьющий, занимается бизнесом и производит впечатление надежного человека. Олег передал ему ключи и ждал звонка о готовности ремонта.

Однако время шло, а Кирилл не выходил на связь. Олег терпел, полагая, что мастер занят. Но отсутствие машины усложняло повседневные дела, и его все чаще выручали друзья. Однажды один из них подвозил Олега по городу, и владелец неожиданно увидел свой автомобиль — за рулем был Кирилл. Позже выяснилось, что механик регулярно использовал машину клиента для личных поездок: ездил не только по Могилеву, но и по району, посещал некоторые райцентры, к примеру, Бобруйск.

Во время следствия Кирилл не отрицал свою вину и заявил, что не имел собственной машины, а нерешенные вопросы в разных городах заставили его «воспользоваться возможностью». При этом он признал, что мог бы взять автомобиль в аренду официально.

Поездки зафиксировали видеорегистратор друга Олега, камеры наблюдения и показания свидетелей. Суд учел смягчающие обстоятельства — раскаяние и наличие троих малолетних детей на иждивении.

Кириллу назначили два года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Также он обязан возместить владельцу авто материальный ущерб — 300 рублей — и оплатить юридические расходы на сумму 1560 рублей.

Комментируя ситуацию, сотрудник могилевского автосервиса Виталий посоветовал передавать свою машину исполнителю только на договорной основе, а не под честное слово. Также он рекомендовал перед передачей авто в ремонт сфотографировать пробег на одометре и обязательно оформить приемо-сдаточный акт.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com