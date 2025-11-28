закрыть
МИД Дании создал «ночной дозор»

  • 28.11.2025, 10:50
МИД Дании создал «ночной дозор»

После спора о Гренландии.

Министерство иностранных дел Дании ввело специальный режим ночного мониторинга — так называемый ночной дозор — чтобы круглосуточно отслеживать заявления и действия президента США Дональда Трампа, пишет The Guardian.

Инициатива появилась после весеннего дипломатического кризиса вокруг Гренландии, когда Трамп пригрозил взять остров под контроль и тем самым спровоцировал резкое охлаждение отношений между Вашингтоном и Копенгагеном.

Система «ночного дозора» действует ежедневно с 17.00 по местному времени. Каждое утро к 07.00 МИД готовит подробный отчет о высказываниях, активности и публичных шагах американского президента за ночь. Этот документ затем рассылается правительственным структурам и ключевым ведомствам Дании, позволяя им оперативно реагировать на любые внезапные изменения позиции Белого дома.

По данным Politiken, ночное наблюдение стало одной из мер, принятых датскими дипломатами в качестве адаптации к «новой реальности» второй администрации Трампа, отличающейся непредсказуемостью и резкими внешнеполитическими шагами. Источник, близкий к МИД Дании, заявил Guardian, что особенно важным фактором стало именно время весеннего конфликта о Гренландии — комбинация напряженных отношений и значительной разницы во времени между странами.

Ранее, после ряда неожиданных твитов и заявлений Трампа, датские дипломаты вынуждены были оперативно собирать информацию буквально по ночам. Введение систематизированной службы мониторинга позволило избежать хаотичных действий и, как выразились в ведомстве, сделало процесс «коллективным усилием вместо индивидуальной паники».

По словам Якоба Каарсбо, бывшего главного аналитика датской разведки, появление такого инструмента демонстрирует глубокий кризис доверия между двумя странами: «Мы всегда знали, что считать США крупнейшим и важнейшим союзником Дании — уже не актуально. Союзы строятся на общих ценностях и общем понимании угроз. У Трампа нет ни того, ни другого — не только с нами, но и со многими европейцами».

