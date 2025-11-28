В Беларуси объявили пятидневный «экзамен для водителей» 28.11.2025, 10:59

Что происходит?

Госавтоинспекция объявила республиканскую профилактическую акцию под названием «Зима - экзамен для водителя!» Она стартует в начале следующей рабочей недели, однако и в выходные расслабляться водителям не стоит - тематические рейдовые мероприятия инспекторы в отдельных регионах запланировали уже с пятницы, 28 ноября, пишет «Телеграф».

Общереспубликанский «экзамен» для водителей

Так, на пятницу, 28 ноября, ГАИ объявила по всей стране Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Зимние шины - залог безопасности». Эта акция - профилактическая. Инспекторы будут напоминать водителям о необходимости «переобуть» машину до 1 декабря - с этой даты, согласно действующим Правилам дорожного движение, выезжать на дорогу на летней «резине» запрещается.

А вот уже с понедельника инспекторы будут вправе уже не ограничиваться профилактическими беседами с водителями, а выписывать штрафы тем, кто настойчивые напоминания ГАИ пропустил мимо ушей.

В первые дни зимы тематические рейды на нарушителей, не переобувших свои авто, ГАИ пообещала организовать по всей Беларуси. Республиканская профилактическая акция, намеченная на 1-5 декабря получила говорящее название: «Зима - экзамен для водителя!»

В ГАИ напомнили «экзаменуемым» о том, что уже с первого дня календарной зимы все автомобили, выезжающие на дороги общего пользования, должны быть оборудованы зимними шинами на всех колесах, с одинаковым рисунком протектора на одной оси.

В МВД напомнили о наказании для нарушителей:

штраф до 1 базовой величины (42 рубля сейчас, с 1 января - 45 рублей),

штраф при повторном нарушении в течение года - от 2 до 5 базовых (то есть до 210 рублей сейчас, до 225 рублей с 1 января).

В Могилевской ГАИ наглядно показали, какие шины, согласно новой формулировке, в Беларуси считаются зимними и, следовательно, приемлемыми с 1 декабря по 1 марта.

Впрочем, водителям для нормальной эксплуатации авто зимой, в условиях минусовой температуры, рекомендовали озаботиться не только заменой покрышек, но и другими компонентами авто, влияющими на ее нормальную работу:

проверить состояние системы охлаждения,

убедиться в исправности тормозов и рулевого управления,

проверить внешние световые приборы,

убедиться в надежности аккумулятора,

заменить стеклоочистители,

залить в бачок стеклоомывателя незамерзающую жидкость.

Рейды выходного дня - где и за чем следит ГАИ с 28 по 30 ноября?

Впрочем, еще до начала этого общереспубликанского «экзамена» некоторые региональные управления ГАИ решили устроить свои проверки. Так, в преддверии выходных на усиленный вариант несения службы перешли дорожные инспекторы Минской области. На период с 28 по 30 ноября на дороги пообещали вывести дополнительные наряды ДПС, которые усилят патрулирование особенно в темное время суток.

Вот за какими грубыми нарушениями ПДД пообещали следить особенно пристально:

превышение установленной скорости,

правила обгона и проезда пешеходных переходов,

управление автомобилем в нетрезвом виде и без прав.

Кроме того, участникам дорожного движения посоветовали проявить повышенные меры безопасности с учетом непростой погодной обстановки - водителям рекомендовали «перестроиться на зимний стиль вождения», а пешеходам - не забывать про фликеры.

